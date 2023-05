Das Finale des ESC 2023 hat begonnen. Österreich eröffnet heute die Show. Wir berichten über alle Auftritte und Songs im Live-Ticker.

Es ist soweit: Das Finale des Eurovision Song Contest 2023 hat begonnen

Lord Of The Lost treten für Deutschland mit Startnummer 21 an

Der Beitrag von Sängerin Loreen aus Schweden gilt als Favorit

Wir begleiten den ESC 2023 mit einem Live-Ticker

Liverpool. Schrille Outfits, schlechte Witze und ganz viel Gefühl: Das Finale des Eurovision Song Contests hat begonnen und wird live in die ganze Welt übertragen – und Millionen Menschen verfolgen die größte Musikshow der Welt. Wer kann Jurys und Zuschauer überzeugen und schnappt sich den ESC-Sieg?

Die größten Chancen auf den Sieg werden der schwedischen Sängerin Loreen nachgesagt. Sie hat den ESC 2012 schon einmal gewonnen. Sie könnte zur erst zweiten Künstlerin in der ESC-Geschichte werden, die es zweimal bis ganz an die Spitze schafft. Bisher ist das nur dem Iren Johnny Logan gelungen.

Für Deutschland geht beim ESC 2023 die Band Lord Of The Lost mit "Blood & Glitter" ins Rennen. Erste Eindrücke von den Halbfinal-Shows und den Proben versprechen einen tollen Auftritt – und insgesamt eine spannende Show. Wir halten Sie während der Live-Show im Ticker über den Eurovision Song Contest 2023 auf dem Laufenden.

ESC-News von Samstag, 13. Mai: Der ESC beginnt

21 Uhr: Und los geht es. Die Eurovisions-Fanfare erklingt und der Eurovision Song Contest 2023 beginnt.

Peter Urban kommentiert den ESC ein letztes Mal

20.52 Uhr: In Deutschland kommentiert heute Peter Urban ein letztes Mal den ESC. Wer sein Nachfolger wird, steht bisher noch nicht fest. Meine Hoffnung: Constantin "Consi" Zöller. Schon seit Jahren ist er beim ESC aktiv und wäre – wie ich finde – perfekt geeignet. Als Co-Kommentatorin vielleicht noch Olivia Jones? Wäre doch witzig und würde perfekt zum ESC passen! Wie Peter Urban über seinen ESC-Abschied denkt, hat er uns im Interview verraten.

ESC: Teya & Salena aus Österreich geben Interview vor der Show

20.47 Uhr: Teya & Salena aus Österreich geben kurz vor der Show noch ein Interview. Respekt: Die beiden treten als erstes auf und stehen schon in rund 35 Minuten auf der Bühne. Jetzt noch in Interview zu geben... Ich hätte gedacht, dass die beiden jetzt schon voll im Tunnel sind.

Teya & Salena und vertreten Österreich beim ESC 2023. Foto: Anthony Devlin/Getty Images

Auch Remmo Forrer kommt noch zu Wort. Er tritt nur kurz nach Teya & Salena auf. Er hat sich spontan noch ein Tattoo stechen lassen. Jetzt wärmt er seine Stimme auf.

Chris von Lord Of The Lost stellt klar, dass es ihm gut geht. In der Boulevardpresse war gestern behauptet worden, dass er Stimmprobleme hätte. Tatsächlich hat er aber seine Stimme geschont, um eben keine Probleme zu bekommen.

Eurovision Song Contest: Wasserversorgung in Liverpool ausgefallen?

20.37 Uhr: Laut Barbara Schöneberger ist in Liverpool die Wasserversorgung ausgefallen – zumindest auf den "Docks", von wo aus der "ESC Countdown" im Ersten gesendet wird. "Es gibt weder eine Klospülung noch Wasser", sagte die Moderatorin in der Live-Show. Bleib zu hoffen, dass die Klospülungen in der ESC-Halle funktionieren. Bei 7.000 Menschen könnte das sonst unangenehm werden.

Das sind die ESC-Acts aus Deutschland, Östereich und der Schweiz

20.33 Uhr: Jetzt werden uns die Acts aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgestellt. Es sind:

Remo Forrer aus der Schweiz hat offenbar früher Volksmusik gemacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht.

Österreich eröffnet übrigens gleich den ESC. Die Schweiz folgt dann auf Startplatz drei und Deutschland auf Startplatz 21.

Barbara Schöneberger eröffnet den ESC-Abend

20.28 Uhr: Max Mutzke performt ein ESC-Medley. Er ist einfach ein toller Künstler! Schade, dass man nach dem ESC 2004 so lange nichts mehr von ihm gehört hat. Aber seit einigen Jahren ist er ja wieder präsenter.

Er hat ja damals gezeigt, dass man bei Eurovision Song Contest keine große Show braucht, um zu überzeugen. Er saß ganz ruhig auf der Bühne, doch die Gefühle kamen an und es reichte für Platz acht.

20.23 Uhr: Dass Luca Hänni und Cesár Sampson als Gäste im Studio sind, macht ja Sinn. Aber Silvie Meis? Warum? Da wird wieder verzweifelt ein ESC-Bezug gesucht, um irgendwelche Promis in die Show zu holen.

20.21 Uhr: Barbara Schöneberger erklärt, dass Liverpool eine wahre Musikstadt ist. Das stimmt, mein Kollege Miguel Sanches hat das in seinem Artikel über die "City of Pop" auch zusammengefasst.

20.15 Uhr: Jetzt begrüßt uns im TV aber erstmal Barbara Schöneberger. Die Moderationsmaschine eröffnet wie immer den ESC-Abend. Diesmal läuft der "ESC Countdown" aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz. Außerdem wird die Show aus Liverpool und nicht aus Hamburg gesendet.

Das Kleid von unserer ESC-Babsi ist natürlich mal wieder eine Augenweide. Was hätte man auch anderes erwartet?

Eurovisoin Song Contest: So begleiten wir Sie durch den ESC-Abend

20.00 Uhr: Liebe Leserinnen und Leser,

in einer Stunde beginnt das ESC-Finale 2023. Ab jetzt verwandeln wir unseren News- in einen Live-Blog. Egal wo Sie den Eurovision Song Contest heute verfolgen – ob alleine, mit der Familie oder mit Freunden: Ich begleite Sie durch den ESC-Abend! Freuen wir uns gemeinsam auf eine bunt, verrückte und abwechslungsreiche Show und hoffen wir auf eine halbwegs gute Platzierung für Deutschland.

So können Sie den ESC 2023 live verfolgen

19.46 Uhr: In etwas mehr als einer Stunde ist es soweit: Das Finale des Eurovision Song Contests 2023 beginnt. Wer die Show live im TV verfolgen möchte, sollte dann bei der ARD einschalten: Sowohl im Ersten als auch bei ONE wird die Show übertragen. Im Stream können Sie den ESC hier verfolgen.

Eurovision Song Contest: Liverpool ist bereit für die ESC-Party

19.25 Uhr: Kurz vor beginn des ESC-Finales ist Liverpool mehr als bereit für die Party. Auf den Straßen rund um das "Eurovision Village", wo Fans feiern und die Show live auf Bildschirmen verfolgen können, haben sich Tausende Menschen versammelt. Auch ehemalige ESC-Teilnehmer, unter anderem die Brüder von Jedward, die zweimal für Irland antraten, standen schon auf der Bühne.

Fans haben sich in Liverpool im "Eurovision Village" versammelt, wo der ESC am Abend live auf einem riesigen Bildschirm übertragen wird. Foto: Christopher Furlong/Getty Images

So hat Deutschland in den vergangenen Jahren beim ESC abgeschnitten

19.11 Uhr: Eine wirkliche Erfolgsgeschichte waren die deutschen Teilnahmen beim Eurovision Song Contest in den vergangenen Jahren nicht. Doch es gab sie, die Abende, an denen mehrfach zu hören war "Germany, 12 Points". 2010 holte Lena schließlich den Sieg und 2018 erreichte Michael Schulte einen tollen vierten Platz. Eine Übersicht über alle deutschen Platzierungen beim ESC finden Sie hier.

Übrigens: Am meisten Punkte erhielt Deutschland seit ESC-Gründung im Jahr 1956 von Spanien, insgesamt 237. Deutschland wiederum war gegenüber Schweden besonders großzügig und vergab insgesamt 217 Punkte.

So verfolgt Vorjahres-Teilnehmer Malik Harris den ESC 2023

Malik Harris, der Deutschland beim ESC 2022 in Turin vertreten hat, verfolgt den Eurovision Song Contest heute übrigens in einem Tonstudio in München. Dort empfängt er zwei Fans, die bei einem Gewinnspiel von "booking.com" gewonnen haben und den ESC nun mit dem Musiker verfolgen dürfen. Warum der letzte Platz beim ESC für ihn ein Segen war, hat Malik Harris uns im Interview erzählt.

Foto: Celina Pratter/Booking.com

Lord Of The Lost wollen mit einer "deutschen Tradition" brechen

18.07 Uhr: Deutschland wird beim ESC letzter – das ist fast schon ein Running Gag. Doch dieses Jahr soll alles anders werden: "Natürlich haben wir Ambitionen, jetzt mit einer deutschen Tradition zu brechen. Denn wir sind alles andere als eine traditionelle Band", sagte Pi Stoffers, der mit Lord Of The Lost für Deutschland ins Rennen geht, der "Tagesschau".

Gemeint ist ebenjene Tradition, dass Deutschland häufig die hinteren Plätze belegt. Doch wie stehen die Chancen von Deutschland tatsächlich? Experten gehen von einem Platz im Mittelfeld aus. In den Wettquoten ist Deutschland zuletzt leicht abgerutscht und liegt kurz vor dem Finale auf Platz 18 von 26.

Lord Of The Lost vertreten Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) 2023 in Liverpool. Foto: Anthony Devlin/Getty Images

Umfrage – Mehr als die Hälfte der Fans will den ESC mit Freunden verfolgen

17.43 Uhr: Wo und mit wem werden Sie den ESC heute Abend verfolgen? Für viele Fans des Eurovision Song Contests ist das ganz klar: Sie setzen auf eine Zusammenkunft mit Freunden. Das Planen laut einer Umfrage, bei der CensusWide im Auftrag von "booking.com" 1000 Menschen befragt hat, die den ESC schon einmal gesehen haben, planen das immerhin 52 Prozent. Ganze 80 Prozent gaben an, die Show in diesem Jahr verfolgen zu wollen.

In der Gesamtbevölkerung war die Reichweite des Eurovision Song Contests in den vergangenen Jahren allerdings eher unterdurchschnittlich. So verfolgten in den vergangenen beiden Jahren jeweils nur rund 6,5 Millionen Menschen in Deutschland das Finale. Beim letzten deutschen Sieg im Jahr 2010 waren es noch mehr als 14,7 Millionen.

Eurovision Song Contest: Steht Kylie Minogue heute Abend auf der Bühne?

17.15 Uhr: Sie gehören genauso zum ESC wie schräge Kostüme und die Windmaschine: Pausenacts. Ein Großteil der Acts für heute Abend ist schon bekannt und war zum Teil auch schon bei den Proben zu sehen. Ein weiterer Auftritt ist aber noch angekündigt – bisher ist jedoch nicht klar, um wen es sich handelt.

Nun brodelt die Gerüchteküche, dass es sich um Weltstar Kylie Minogue handeln könnte. Angeblich soll die Australierin in ein Liverpooler Hotel eingecheckt haben, berichtet der Fanblog "esc-kompakt". Für Minogue wäre es eine tolle Gelegenheit, ihre neue Single "Padam Padam", die "bald" erscheinen soll, vorzustellen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Sängerin – sollte sie denn tatsächlich auftreten – die Töne trifft. Als Weltstar Madonna 2019 in Tal Aviv beim ESC auf der Bühne stand, gab es ein schreckliches Geheule.

Steht Weltstar Kylie Minogue beim ESC 2023 auf der Bühne? Die Gerüchteküche brodelt. Foto: Carlos Alvarez/Getty Images

ESC 2023: Jetzt schlägt die Stunde der "Big Five"

16.31 Uhr: 26 Acts kämpfen in wenigen Stunden im ESC-Finale 2023 um den Sieg. 20 von ihnen haben sich in den Halbfinal-Shows qualifiziert. Die Ukraine als Vorjahressieger sowie die sogenannten "Big Five" sind automatisch im Finale. Bei letzteren handelt es sich um die größten Geldgeber des ESC:

Deutschland

Frankreich

Italien

Spanien

Vereinigtes Königreich

Alle Acts, die es ins Finale geschafft haben, finden Sie in unserer Bildergalerie.

ESC 2023: Die Startreihenfolge im Finale

Eurovision Song Contest – Änderungen bei der Übertragung im TV

15.07 Uhr: Für TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer gibt es beim ESC 2023 im Vergleich zu den Vorjahren einige Änderungen. So müssen sie auf die ESC-Party von der Reeperbahn in Hamburg verzichten. Stattdessen werden sowohl der "ESC-Countdow" (ab 20.15 Uhr im Ersten) als auch die "Aftershow Party" (nach dem ESC im Ersten) live aus Liverpool gesendet – und das in Kooperation mit Österreich und der Schweiz. Die Moderation übernimmt die selbsternannte ESC-Babsi Barbara Schöneberger.

Sie ist fester Bestandteil des ESC-Programms im Ersten: Barbara Schöneberger. Foto: Christian Charisius/dpa

Da die Moderationsmaschine dann jedoch nicht in Deutschland ist, kann sie während des Song Contests nicht die deutschen Punkte vergeben. Denn die EBU-Regelnsehen vor, dass diese live aus dem jeweiligen Land bekanntgegeben werden müssen. Doch es gibt Ersatz: Moderator Elton übernimmt die Punktevergabe.

Eurovision Song Contest fällt 2023 vergleichsweise klein aus

12.42 Uhr: Der ESC ist ein Mega-Event – fällt aber 2023 vergleichsweise klein aus. Denn in der Halle in Liverpool haben nur rund 7000 Menschen Platz. Zum Vergleich: Beim ESC 2011 in Düsseldorf waren es fast 20.000 mehr. In der Wiener Stadthalle konnten 2015 immerhin noch rund 18.000 Menschen die Show live verfolgen. Kein Wunder also, dass die Tickets für das ESC-Finale in diesem Jahr noch schneller als sonst ausverkauft waren.

Kosten für die Abstimmung beim Eurovision Song Contest: Was passiert mit dem Geld?

10.48 Uhr: Wer beim Eurovision Song Contest abstimmen will, muss dafür bezahlen. Pro Anruf werden in Deutschland 14 Cent fällig, pro SMS bis zu 20 Cent. Da beim ESC Hunderttausendfach abgestimmt wird, kommt eine beträchtliche Summe zusammen.

Doch der für den ESC zuständige NDR hat von diesem Geld nach eigenen Angaben nichts. Auf Nachfrage heißt es von der Rundfunkanstalt, dass die durch das Voting eingenommenen Summen an die EBU, die den ESC veranstaltet, fließen, wo sie zur "Unterstützung der Produktion" verwendet werden. Die Menschen in Deutschland kommen aber noch günstig weg: In allen Ländern außer Dänemark ist das Voting teurer und kostet teilweise über einen Euro pro Stimme.

Eurovision Song Contest: Holt sich die große Favoritin den Sieg?

8.32 Uhr: Die Schwedin Loreen gilt beim Eurovision Song Contest 2023 als absolute Favoritin. Die Buchmacher sprechen ihr aktuell eine Gewinnchance von rund 52 Prozent zu – auf Platz zwei landet mit 22 Prozent und deutlichem Abstand Finnland.

Für Loreen wäre es bereits der zweite ESC-Sieg: 2012 gewann sie den Contest bereits einmal. Ihr Beitrag "Euphoria" wurde damals zum internationalen Hit und hat bei ESC-Fans bis heute Kult-Status.

YouTube: Loreen mit "Euphoria" beim ESC 2012

ESC-News von Freitag, 12. Mai: Diese Stars stammen aus der ESC-Stadt Liverpool

23.30 Uhr: Der ESC 2023 findet in Liverpool statt. Aus der englischen Stadt stammen diverse international bekannte Musiker und Bands, darunter:

Die Beatles

Atomic Kitten

Dead or Alive

Eurovision Song Contest – Die letzte Probe läuft

22:15 Uhr: Aktuell läuft in Liverpool die letzte Probe für den ESC 2023. Dabei sind auch schon Zuschauer anwesend – für die Künstlerinnen und Künstler ist die Probe also durchaus wie ein Live-Auftritt. Außerdem sehen die nationalen Jurys die Show schon heute und geben auf Basis dessen, was dann gezeigt wird, ihre Stimmen ab.

Bei der Probe am Freitagnachmittag hatte es noch viele Pannen gegeben. Mehrmals musste der Durchlauf unterbrochen werden, weil nicht alles nach Plan lief. Die Deutsche Band Lord Of The Lost lieferte jedoch einen tollen Auftritt – allerdings noch nicht in ihren Kostümen. Sänger Chris Harms trug eine Leggins und darüber einen Slip, auf dem eine Katze zu sehen war.

Eurovision Song Contest – Selenskyj darf nicht sprechen

20.30 Uhr: Den ESC im vergangenen Jahr hat die Ukraine gewonnen – der Song Contest hätte 2023 also eigentlich dort stattfinden sollen. Doch wegen des Kriegs war das nicht möglich und das Vereinigte Königreich sprang gerne ein. Deshalbfindet der ESC nun im englischen Liverpool statt.

Dennoch soll es während der Show eine enge Verbindung zur Ukraine geben. Der Wunsch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, beim Contest per Video ein Grußwort sprechen zu dürfen, wurde jedoch abgelehnt. Der Grund: Politische Botschaften sind beim ESC verboten.

Böhmermann-Song über den ESC nur eine Kopie?

18.53 Uhr: Mit seinem Song "Allemagne Zero Points" hat Jan Böhmermann in den vergangenen Tagen für viel Aufsehen gesorgt. In dem Lied nimmt er die deutschen Misserfolge beim ESC auf die Schippe. Schon im Titel nimmt Böhmermann Bezug auf das größtmöglich Debakel beim Eurovision Song Contest: null Punkte.

Doch die Idee zu einem Lied über null Punkte ist keineswegs neu: Bereits vor zwei Monaten hat die Sängerin und Komikerin Coremy den Song "Wir werden Letzter" veröffentlicht, der sich genau um dieses Thema dreht. Damit hatte sie sich nach eigenen Angaben sogar um die Teilnahme am ESC-Vorentscheid beworben, wurde vom NDR aber nicht ausgewählt. Schade, damit hätte Deutschland wirklich Humor zeigen können.

YouTube: Coremy mit "Wir werden Letzter"

Auch Coremy selbst hat sich inzwischen zur Ähnlichkeit zwischen den Songs geäußert. "Es kann ja mal passieren, dass ein Song schon veröffentlicht ist und man das übersieht", sagt sie in einem Video auf Instagram. "Ich finde 'Allemagne Zero Points' sehr witzig. Ich hätte ihn auch geschrieben, wenn ich ihn nicht schon geschrieben hätte", fährt sie fort und wendet sich dann mit einer Bitte an Jan Böhmermann: Er könne sie doch in seine Show einladen. Wäre tatsächlich eine nette Geste.

ESC-Bezug bei "Wer weiß denn sowas?" im Ersten?

18.20 Uhr: Im Ersten gibt es schon heute ein "Vorspiel" zum ESC: In der Quizshow "Wer weiß den sowas?" mit Kai Pflaume stellen gerade Lord-Of-The-Lost-Frontmann Chris Harms und ESC-Kommentator Peter Urban ihr Wissen unter Beweis. Die Show ist allerdings aufgezeichnet – beide befinden sich inzwischen in Liverpool.

Beim Eurovision Song Contest gelten strenge Regeln

18.03 Uhr: Wer am Eurovision Song Contest teilnehmen will, muss sich an strenge Regeln halten. Sowohl für die Künstlerinnen und Künstler, aber auch für die Teilnehmenden Länder gibt es genaue Vorschriften, um unliebsame Überraschungen zu verhindern.

Einer der Klassiker ist, dass politische Botschaften beim ESC verboten sind. So musste Island 2019 etwa eine Strafe zahlen, weil die Band Hatari während des Contest in Israel eine palästinensische Flagge gezeigt hatte. Gleichzeitig wird diese Vorschrift aber oft schwammig ausgerichtet und häufig missachtet. Mehr zu den Strengen Regeln beim ESC 2023 lesen Sie hier.

Kurz vor dem Eurovision Song Contest – Schlechte Nachrichten für Lord Of The Lost

17.42 Uhr: Schlechte Nachrichten für den deutschen ESC-Act Lord Of The Lost: Obwohl die Band bei den Proben in Liverpool tolle Auftritte hingelegt hat, geht es in den Wettquoten für sie derzeit nach unten. Lag die Band vor zwei Tagen noch auf Platz 15, ist sie jetzt auf Platz 18 abgerutscht.

Lord Of The Lost vertreten Deutschland beim ESC 2023. Foto: NDR/VDPictures

Entwarnung gibt es dagegen von einer anderen Seite: Obwohl diverse Medien über angebliche Stimmprobleme bei Sänger Chris Harms berichtet haben, gibt es diese offenbar gar nicht. Wie "t-online" vom Management der Band erfahren hat, wurde ein Statement, in dem Chris sagt, er würde vorsorglich möglichst wenig sprechen, falsch wiedergegeben.

Vom Management heißt es dagegen: "Freunde, es gibt keine Stimmprobleme." Immerhin das!