Berlin. Sie war der Star der Fußball-WM: Moderatorin Esther Sedlaczek. Nun übernimmt sie die großen TV-Shows der ARD. Das ist ihr Geheimnis.

Da stand sie also, Samstagabend, 20.15 Uhr, beste Sendezeit: heller Hosenanzug, dazu bequeme Sneaker – Esther Sedlaczek (37) moderierte zum ersten Mal „Frag doch mal die Maus“. Ein Millionenpublikum blickte auf die „Neue“.

Wobei sie gefühlt ziemlich oft dasteht, wenn man das Erste einschaltet. Beim Sport sowieso. 2021 übernahm sie die Moderation der Sportschau, zu denen auch Jessy Wellmer zählt. Nun also führt die stets gut Gelaunte von Quiz zu Quiz. Pilawa? Hirschhausen? Waren gestern. Jetzt ist sie da. Dennoch sagen immer noch Leute: Esther wer?

Eine Frage, die vor allem eins zeigt: Sie ist eine Frau, die kein großes Theater um sich macht. Und fast schon wirkt es wie ein Wunder, dass sich mitten im Showgeschäft jemand ohne übertriebene Selbstinszenierung etablieren kann.

Sedlaczek folgt auf Hirschhausen und Pilawa

Gut, die Männer wollten weg: Jörg Pilawa ging zu Sat 1, sie übernahm das „Quizduell“. Hirschhausen macht eine neue Show, sie übernahm „Frag doch mal die Maus“. Bei ihr reibt man sich immer ein bisschen die Augen: Es wirkt alles so perfekt.

Eine Art Superwoman, die diese nicht ganz unkomplizierte Mammut-Show komplett im Griff hat. Die zweifache Mutter – Sohn (1), Tochter (3) – hockt sich zu den Kindern und trifft genau den Ton der Kleinen. Sie kennt jedes Detail über die Gäste. Kommt mit allen bestens ins Gespräch, hört zu, statt zu belehren. Das fällt möglicherweise nicht sofort auf – aber man muss ja an die Vorgänger denken: Pilawa – oder der diskrete Charme des Oberlehrers. Und Hirschhausen, der Fernseh-Mediziner – sicher wohl auch promoviert zum Doktor der nachhaltigen Belehrung.

Kann super mit Kinder: Esther Sedlaczek bei den Vorbereitungen zu „Frag doch mal die Maus.“ Foto: Oliver Berg / dpa

Beide Moderatoren, Pilawa und Eckart von Hirschhausen, waren mehr als beliebt. Kein leichtes Erbe also. „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemandem etwas beweisen muss“, sagte Sedlaczek noch vor der Sendung. Natürlich sei ihr bewusst, dass viele Leute hier besonders genau hinschauten, gerade auch, weil sie das Format von einem anderen Moderator übernehme.

Fußball-WM in Katar: Knallhart-Interview sorgte für Aufsehen

„Von daher ist vielleicht schon ein gewisser Druck da, so in der Richtung ‘Hoffentlich nehmen mich die Leute jetzt an als neue Moderatorin’. Aber ich setze mich definitiv nicht unter Druck, besonders lustig oder schlagfertig zu sein. Ich will einfach ich sein und mich wohlfühlen in der Sendung.“ 2,76 Millionen schalteten ein, Hirschhausen hatte oft an die vier Millionen Zuschauer. Der Krimi im ZDF lockte mehr als sieben Millionen Zuschauer vor die Geräte.

Geballte Sportkompetenz: Eshter Sedlaczek mit Bastian Schweinsteiger, hier beim DFB Pokal Achtelfinale. MEWA ARENA DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO Copyright: xBEAUTIFULxSPORTS/Wunderlx Foto: imago sport / imago/Beautiful Sports

Apropos Wohlfühlen. Sie kann auch anders. Bei der WM in Katar hat sie nicht nur gezeigt, dass sie sachlich hoch kompetent ist, sondern dass sie es ihren Interviewpartnern durchaus ungemütlich machen kann. Eigentlich hatte man als Zuschauer nichts Großes mehr erwartet: Deutschland rausgeflogen. Jetzt also das übliche Schöngerede im Interview. Doch Esther Sedlaczek zog andere Seiten auf. Schon Co-Moderator Bastian Schweinsteiger brachte sie dazu, Klartext zu sprechen.

Ihr Gespräch mit Teammanager Oliver Bierhoff ging als „Knallhart-Interview“ in die Geschichte ein. Wie er versuchte, die Frage nach der Schuld für die Pleite in Floskeln untergehen zu lassen. Sedlaczek ließ nicht locker und sprach an, was sich viele in dem Moment nicht getraut hätten: ob er nicht eigentlich abtreten sollte. Natürlich wiegelte Bierhoff ab. Er doch nicht. Aber die Frage war im Raum und zog ihre Kreise. Einige Tage später musste Bierhoff beim DFB gehen. Es war eine Art Durchbruch für sie: Die Medien überschlugen sich mit Lob. Die Zahl ihrer Bewunderer stieg.

Esther Sedlaczek: Das ist über ihr Privatleben bekannt

Ein Fan ist auch ihr Vater, Schauspieler Sven Martinek. Aufgewachsen ist seine Tochter zwar ohne ihn, bei ihrer alleinerziehenden Mutter in Berlin. Erst mit 16 Jahren lernte sie ihn kennen. „Ich bin stolz auf sie“, sagte der 59-Jährige am Freitag am Rande der Dreharbeiten zur ARD-Serie „Morden im Norden“.

Der berühmte Vater von Esther Sedlaczek: Der Schauspieler Sven Martinek gehört zum Team von „Morden im Norden“ Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Sedlaczek, die 2013 mit Fußballtorwart Kevin Trapp von Frankfurt zusammen war und mit ihm das Traumpaar des Sports abgab, ist verheiratet mit einem Geschäftsmann, lebt in München, pendelt nach Köln. Über ihren Ehemann erzählt sie so gut wie gar nichts. Aber gegenüber dem „Express“ sagte sie bezüglich ihres Familienlebens: „Meinen Sohn nehme ich am Freitag immer mit nach Köln.“ Ihre Tochter sei dann bei ihrem Mann in München. Ihre Kinder seien glücklicherweise „unfassbar entspannt“. Aber dankbar ist sie auch den Maskenbildnern: „Hier und da kommen die Augenringe durch.“