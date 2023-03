Kurz nach acht bei Goethe in Weimar dank TLZ-Klub.

In aller Frühe dank TLZ-Klub zu Gast bei Goethe in Weimar

Weimar. Bei der Führung noch vor der regulären Öffnungszeit gibt es für die Gewinner Einblicke der besonderen Art.

Kennen Sie den Innenhof von Goethes Anwesen am Frauenplan? Wer mit der Kutsche kam, nahm von hier aus den Weg ins Haus des Dichters. Und wer heutzutage als Besucher das Wohnhaus besichtigen will, nimmt ebenfalls diesen Weg.

Früh um acht waren jetzt TLZ-Leser unterwegs, um sich von Ehrengard Neuhaus durch das Anwesen führen zu lassen. Um diese frühe Stunde ist normalerweise noch keine Besuchszeit, doch der TLZ-Klub, der den Lesern viele Vorteile bietet, macht es möglich: Als Gewinner waren die Klubmitglieder eingeladen worden – und sie nahmen das besondere Angebot gerne wahr.

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie der Alltag in diesem Haus zu Goethes Lebzeiten verlief, wo gekocht und getafelt wurde, wie Goethe die Innenräume gestaltete, wo die Familienmitglieder ihre Räumlichkeiten hatten … Und natürlich vor allem auch: Wo und wie Goethe arbeitete. Zu seinen Lebzeiten hätten ihn die Gäste früh am Tag in seiner Schreibstube angetroffen. Die Tour durch das Haus wurde mithilfe der Weimarer Klassik-Stiftung möglich, die Klub-Vorteile gewährt.

