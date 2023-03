Umweltaktivisten haben die Wachsfigur von König Charles III. bei Madame Tussauds in London mit Sahnetorte beworfen. Die Gruppe "Just Stop Oil" protestiert damit gegen die Förderung fossiler Energieträger.

Berlin Die Vorbereitungen für die Krönung von Charles III laufen auf Hochtouren. Jetzt wurde sein Krönungsöl geweiht – feierlich in Jerusalem.

In knapp zwei Monaten, am 6. Mai, ist es so weit. Dann steht die Krönung von König Charles III an. Jetzt verriet das britische Königshaus ein weiteres bislang unbekanntes Detail der Zeremonie: Das Öl, mit dem der 74 Jahre alte Monarch gesalbt werden soll, ist nicht irgendeines. Eigens für die Krönung wurde es gerade in Jerusalem feierlich geweiht. Lesen Sie auch: King Charles III: So läuft eine traditionelle Krönung ab

Patriarch Theophilos und Erzbischof Hosam Naoum haben das Chrisamöl gesegnet, wie aus dem Instagram-Kanal der britischen Königsfamilie hervorgeht; veröffentlicht wurde eine ganze Bilderreihe zum Ritual. Lesen sie dazu: Krönung von Charles III.: Wer auf der Gästeliste steht

Gut genug für das königliche Öl waren nur Oliven aus den Hainen des Klosters Maria Magdalena und des Himmelfahrtsklosters. Das Maria-Magdalena-Kloster ist die Grabstätte von Charles Großmutter väterlicherseits, Prinzessin Alice von Griechenland. Und schon Queen Elisabeth – Tradition ist heilig – wurde einst mit einem Öl exakt der gleichen Rezeptur gesalbt. Auch interessant: Staatsbesuch: King Charles kommt Ende März nach Deutschland

Krönung: Das Logo verrät die Liebe des Monarchen zur Natur

Neben dem Öl verriet das Königshaus auch das Logo für die Krönung: Ein Bild mit Blumen in Form der Edwardskrone. Man wird es wohl hunderttausenfach auf Souvenirs, bei Zeremonien oder auch in den sozialen Netzwerken sehen: Eine Rose für England, eine Narzisse für Wales, eine Distel für Schottland und ein Kleeblatt für Nordirland.

Motiv und Design spiegelten die Liebe des Königs zur Natur wider, zitiert der Buckingham Palast Designer Sir Jony Ive. "Das Design wurde von König Charles' Liebe zum Planeten, zur Natur und seiner tiefen Sorge um die Natur inspiriert." (fmg) Das könnte Sie auch interessieren: Harry und Meghan: Palast wirft Paar aus Windsor-Wohnsitz