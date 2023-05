Maddie – und das Rätsel um den Beutel mit Knochen

Mehr als 16 Jahre nach dem Verschwinden der damals dreijährigen Maddie McCann aus Großbritannien hat es in Portugal eine neue Suchaktion unter Beteiligung deutscher Beamter gegeben. Der Einsatz erfolgte an einer Talsperre, an der sich ein deutscher Verdächtiger in der Vergangenheit öfter aufgehalten haben soll.

Madrid. Lange war es still um die kleine Maddie. Jetzt rätseln die Ermittler über einen Beutel mit Knochenresten und starten eine neue Suche.

Bäume und Büsche verdecken die Sicht auf die Ermittler, die mit Schaufeln und Spitzhacken den Boden umgraben. Seit Dienstag suchen sie in einem Stausee nach der Leiche von Madeleine McCann. Alle Zufahrtswege zu der abgelegenen Halbinsel, die in der Arade-Talsperre im Hinterland der portugiesischen Algarve liegt, wurden abgesperrt.

Der Stausee, der nach einer langen regenarmen Zeit nur noch zu einem Drittel gefüllt ist, liegt 50 Kilometer von Praia da Luz entfernt. Das ist jenes Feriendorf an der Algarve-Küste, in dem die dreijährige Britin am 3. Mai 2007, also vor mehr als 16 Jahren, spurlos verschwand. Kann der Vermisstenfall Madeleine McCann, der bis heute die Welt bewegt, nun endlich aufgeklärt werden?

Hauptverdächtiger ist der 46 Jahre alte deutsche Seriensextäter Christian B., der sich zum Zeitpunkt von „Maddies“ Verschwinden in Portugal aufhielt. Das deutsche Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermitteln gegen ihn in diesem Fall seit 2020 wegen Mordes – er selbst bestreitet den Vorwurf.

Der Anstoß zur weiteren Suchen kam von der Braunschweiger Staatsanwaltschaft

Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft hat am Dienstag bestätigt, im Fall der seit 16 Jahren verschwundenen Madeleine McCann aktuelle Ermittlungsmaßnahmen in Portugal angestoßen zu haben. Sowohl Beamte des Bundeskriminalamtes als auch portugiesische Strafverfolgungsbehörden seien im Einsatz.

In der Frage, ob die Braunschweiger Justiz überhaupt für den Verdächtigen Christian B. und damit auch für den Fall Maddie zuständig ist, hat die Staatsanwaltschaft offiziell Beschwerde gegen die Entscheidung des Landgerichts Braunschweig eingelegt, eine aktuell erhobene Anklage gegen den heute 46-Jährigen zurückzuweisen.

Große angelegte Suche der Polizei an der Arade-Talsperre im Hinterland der portugiesischen Algarve. Foto: Joao Matos / picture alliance/dpa/AP

Während die Ermittlungen im Fall Maddie noch laufen, wirft die Staatsanwaltschaft dem mehrfach auch wegen Sexualdelikten vorbestraften Deutschen in dieser Anklage weitere Verbrechen in Portugal zwischen 2000 und 2017 vor: drei Vergewaltigungen und den zweifachen sexuellen Missbrauch von Kindern.

Die zuständige Kammer des Landgerichts kam allerdings zu dem Schluss, dass der Beschuldigte seinen letzten deutschen Wohnsitz außerhalb des hiesigen Gerichtsbezirks hatte – und die Braunschweiger Justiz mithin nicht zuständig sei.

Der Hauptverdächtige und der Streit um seinen deutschen Wohnsitz

Damit folgte sie der Argumentation der Verteidigung, dass Christian B. in Braunschweig nur eine Scheinadresse unterhalten, tatsächlich aber auf einem eigenen Grundstück in Neuwegersleben in Sachsen-Anhalt gelebt habe, bevor er sich wieder ins Ausland absetzte.

Die Staatsanwaltschaft dagegen betrachtet Braunschweig sehr wohl als letzten deutschen Wohnort des Mannes. Die Begründung steht noch aus. Sie sei dem Landgericht noch nicht zugestellt worden, erklärt Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage dieser Redaktion. Sobald sie vorliege, könne das Gericht seine Entscheidung nochmals prüfen und gegebenenfalls abändern.



Bleibt die Kammer bei ihrer Auffassung, soll in nächster Instanz das Oberlandesgericht Braunschweig diese Rechtsfrage klären. Bis dahin, so Behördensprecher Wolters, „gehen wir unverändert von unserer Zuständigkeit aus, so dass auch die Ermittlungen im Fall Maddie wie geplant fortgeführt werden“.

Deshalb suchen die Polizisten nach dem Mädchen

Warum sucht die Polizei nun an der portugiesischen Arade-Talsperre nach weiteren Beweisen gegen B.? Die deutschen Ermittler fanden, so hört man, bei Christian B. auf Datenträgern Bilder und Videos, auf denen eine Halbinsel des Stausees zu sehen ist. „B. hat diesen Ort regelmäßig besucht“, berichtet der portugiesische TV-Sender SIC unter Berufung auf Portugals Kripo. „Er nannte diese Halbinsel sein kleines Paradies“, heißt es weiter. Christian B. habe an diesem Ort vermutlich auch übernachtet.

Offiziell bestätigt wurde dies nicht. Aber das Bundeskriminalamt hatte bereits vor Längerem im Zuge der Ermittlungen mitgeteilt, dass B. im mutmaßlichen Tatzeitraum in Portugal mit einem weiß-gelben Campingbus vom Typ VW T3 Westfalia unterwegs war und in dem Fahrzeug auch geschlafen habe.

Die Ermittler gehen vom Tod von Maddie aus

Die deutschen Ermittler gehen davon aus, dass Madeleine, die am 12. Mai 2023 20 Jahre alt geworden ist, nicht mehr lebt. Sie glauben, dass Christian B. das Mädchen am 3. Mai 2007 aus dem Ferienappartement der Eltern in Praia da Luz entführte, es dann missbrauchte und schließlich umbrachte. In einem Sex-Chat soll B. davon fantasiert haben, „etwas Kleines einzufangen und tagelang zu benutzen“.

Maddies Eltern Kate und Gerry McCann auf hatten sich von Anfang an bei der Suche beteilitgt. Gerieten zeitweise selbst unter Verdacht.

Taucher sollen in den nächsten Tagen das Wasser rund um die Halbinsel durchkämmen. Madeleines Eltern, Kate und Gerry McCann, wussten wohl schon länger, dass eine neue Suche anlaufen würde.

Das Rätsel um den Beutel mit Knochenresten

Es ist bekannt, dass sie von den britischen Behörden über alle Ermittlungsschritte auf dem Laufenden gehalten werden. Am 3. Mai, dem 16. Jahrestag von „Maddies“ Verschwinden, schrieben sie auf ihrer Facebook-Seite: „Wir erwarten einen Durchbruch.“ Es ist übrigens nicht die erste Suche nach Madeleine an der Arade-Talsperrre.

Bereits kurz nachdem sich die Spur des kleinen Mädchens verlor, inspizierten Taucher im Zuge einer privaten Aktion den Stausee und fanden im Schlamm einen Beutel mit Knochenresten.

Hatte Portugals Polizei einen Fehler gemacht?

Die portugiesische Polizei, die zunächst Madeleines Eltern verdächtigte, kam jedoch damals zu dem Schluss, dass es sich um Tierknochen handle. Später wurde bekannt, dass Portugals Polizei in der Anfangsphase der Ermittlungen schwere Fehler unterlaufen waren: So hatten die Beamten offenbar den Seriensextäter B. überprüft und ihn aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen. Der Chefermittler wurde nach fünf Monaten ergebnislosen Untersuchungen gefeuert.