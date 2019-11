Waldrufe und Eisanbeter beim 6. Legend of Cross in Mühlberg

Der Fußballplatz ist frostbedeckt. An der Mittellinie erwärmen sich zwei junge Männer auf dem weiß glitzernden Raureif. Kurzes schwarzes T-Shirt, kurze schwarze Hose, Turnschuhe. Mehr brauchen sie an diesem Sonntagmorgen, halb neun, bei null Grad nicht. Ein bisschen verrückt seien sie zweifellos, sagen Henning Peeck, 28, und sein Bruder Johannes, 35, aus der Nähe von Hannover. „Seit zwei Jahren machen wir Kältetraining nach Wim Hof“, erzählt der Jüngere von ihrem Faible für die Kälte, inspiriert durch den als „Iceman“ bekannten Niederländer. Damit sind sie heute, beim 6. Legend of Cross in Mühlberg, genau richtig. Die Teilnehmer müssen hartgesotten sein, vor allem diejenigen, die sich, wie die beiden Brüder, neun Uhr auf den 27-Kilometer-Kurs der „Berserker“ machen.