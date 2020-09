Wie Kinderheime durch die Pandemie kommen

Damit im Kinderheim Corona nicht Einzug hält, sind viele Vorsichtsmaßnahmen nötig. Das Beispiel aus Zella-Mehlis zeigt auf, welche Regeln es einzuhalten gilt und was anders als in Familien ist (Symbolfoto).

Jetzt deutet in diesem Konferenzraum nichts darauf hin, dass hier vor gar nicht langer Zeit unterrichtet wurde. Dass das die Dorfschule war. Anders als am Anfang der Pandemie, steht nun wieder ein großer, ovaler Tisch in dem Zimmer, der aus vielen kleinen Tischen besteht. Damals waren diese einzelnen, kleinen Tische im ganzen Raum verteilt, weil mehr als ein Dutzend Schüler unterschiedlicher Jahrgänge hier lernten, unterschiedliche Schulaufgaben lösten: Deutsch, Mathe... Das Bild, das sich damals bot, spiegelte die ganze Vielfalt, die ganze Komplexität wider, die in einem Kinderheim wie diesem hier in Zella-Mehlis Alltag ist.