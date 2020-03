Kommentar: Höchste Zeit zum Aufräumen

Bodo Ramelow kehrt zurück in die Thüringer Staatskanzlei: In der zweiten Wahl binnen vier Wochen wurde der Linken-Politiker zum Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen gewählt. Er erhielt 42 Stimmen.

So gläsern wie diese Wahl war selten eine Stimmabgabe: Allem Anschein nach konnten die Fraktionsvorsitzenden ihre Abgeordneten geschlossen hinter sich vereinen – zumindest in den ersten beiden Wahlgängen. Damit leisteten sie einen Beitrag zur Vertrauensbildung – nach innen wie außen. Keine taktischen Spielchen wie bei der Wahl vor vier Wochen, keine Abweichler, keine Verstöße gegen Unvereinbarkeitsbeschlüsse: Diszipliniert haben sich die Landtagsabgeordneten an ihre Parteivorgaben gehalten.

Und doch hinterlässt diese doppelte Wahl nur Verlierer: Einzelne Personen wie Mike Mohring haben ihre politische Karriere ruiniert, einige Parteien wie CDU, FDP und AfD ihr Image ramponiert. Die Langzeitfolgen für die Demokratie sind noch nicht absehbar.

Es bleibt der fade Beigeschmack einer manipulierten Wahl, zumal der neue und alte Ministerpräsident, gestützt von Linke, SPD und Grünen, nach wie vor über keine parlamentarische Mehrheit verfügt. Stabilisierungsmechanismus hin oder her. An ihm und allen anderen Regierungsmitgliedern liegt es nun, den Scherbenhaufen zusammenzukehren. Dafür bleibt Zeit bis zu einer vorgezogenen Landtagswahl im April kommenden Jahres. Zeit zum Aufräumen!

Diese Zeit müssen vor allem CDU und FDP nutzen, um ihre Koalitionsfähigkeit zu überdenken. Dass es diese beiden Parteien zerreißt, wenn links und rechts von ihnen politische Kräfte erstarken, das haben die vergangenen Wochen und Monate gezeigt. Aufgeräumt werden muss also auch in Parteizentralen, politischen Programmen und in manchen Köpfen.

