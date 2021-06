Sicherheit im Unterricht

Elmar Otto über Corona-Maßnahmen in der Schule.

Sehen wir das Ganze positiv. Ohne Corona befände sich Thüringen weiter irgendwo zwischen bildungspolitischer Stein- und Kreidezeit. Ohne die Pandemie wäre der Bildungsminister heute noch in erster Linie damit beschäftigt, marode Gebäude herzurichten, um aus mancher Höhle ein Klassenzimmer zu machen.

Wobei, natürlich darf die Sanierung von Schulen nicht auf der Strecke bleiben.

Nun hat eine Studie herausgefunden, dass Lernen auf Distanz so seine Tücken hat und teilweise so effektiv war wie Sommerferien. Anders formuliert: Diese Art des Unterrichts hätte man sparen und den Schülern freigeben können.

Kritiker des Homeschoolings werden sich jetzt bestätigt fühlen und selbst jene, die dieser Lernform Positives abgewinnen können, haben die vielfältigen Schwächen des oft schwer kontrollierbaren Digitalunterrichts erkannt. Aber zur Wahrheit gehört dazu: Im Freistaat wurde das Arbeiten mit der Schulcloud nach einem miserablen Start immer problemloser. Inzwischen sind in den Schulen sogar deutliche Anzeichen für die Entwicklung des Homo digitalis zu erkennen.

Dennoch: Es muss alles dafür getan werden, dass im neuen Schuljahr wieder Präsenzunterricht möglich ist. Und zwar als Regel, nicht als Ausnahme.

Aber die Lehrer dürfen mit dieser Situation nicht allein gelassen werden. Nach den großen Ferien und einer Urlaubsreise ist es nicht unwahrscheinlich, dass Schüler an Corona erkrankt sind. Die Delta-Variante breitet sich aus. Und wer weiß, was dann noch alles für Mutationen auf dem Vormarsch sind.

Deshalb sollte in den ersten zwei Wochen verbindlich in den Schulen getestet werden und am besten auch eine Maskenpflicht in den Klassenräumen gelten.

Für größtmögliche Sicherheit im Kampf gegen eine vierte Welle.