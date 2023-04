Folge 37 - New Work Now

Folge 37 - New Work Now #37 Isabelle Evelyn Joswig | Über Inklusion am Arbeitsplatz

Die Inklusionsbeauftragte bei Google spricht über Chancengleichheit und die Frage, wie man Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt stellt.

Inklusion ist ein wichtiger Bestandteil des persönlichen und beruflichen Lebens. Wie Unternehmen als auch Einzelpersonen die Inklusion ermöglichen und Vorurteile aufheben können, verrät Euch Isabelle Evelyn Joswig durch konkrete Praxisbeispiele. Sie ist Inklusionsbeauftragte bei Google Deutschland und Expertin für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und anderen marginalisierten Gruppen in der Wirtschaft.

In der Podcastfolge spricht sie auch über ihre Behinderung und darüber, was eigentlich hinter den sogenannten Strafzahlungen für Unternehmen steckt. Dabei weist sie auch auf Unternehmen hin, die die digitale Inklusion bereits leben. Wenn ihr Euch also für das Thema Inklusion interessiert, dann solltet ihr unbedingt reinhören!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245

New Work Next:

Welches Thema interessiert Euch am meisten? Stimmt jetzt ab!

„New Work in der Hotellerie“

„New Work im Handwerk“

„New Work in der Politik“

Schickt Kira Marie jetzt Eure Meinung via WhatsApp, LinkedIn etc. oder stimmt in der Spotify-Umfrage ab.