Folge 38 - New Work Now

Folge 38 - New Work Now #38 Nico Combes | Über Wandel im Agenturleben und Gen Z Marketing

Kollaboration statt Ellenbogen, das ist eines der vielen Dingen, die Nico Combes mit seinem Unternehmen erreichen möchte

Kollaboration statt Ellenbogen im Agenturleben, das ist eines der vielen Dingen, die Nico Combes, Co-Founder und Managing Director, mit seinem Unternehmen ODALINE erreichen möchte. In dieser Folge erzählt er, welche Alleinstellungsmerkmale das Unternehmen hat, was hinter dem ersten TikTok One-Stop Shop steckt und welche spannenden Effekte Nico im Gen Z Marketing bereits erlebt hat. Wenn ihr noch mehr über die Veränderungen im Medienkonsum erfahren möchtet, dann seid auf Nicos Einblicke gespannt. Außerdem berichtet Euch Hostin Kira Marie Cremer in der Rubrik „New Work News“ noch etwas ganz Besonderes. Viel Spaß!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245