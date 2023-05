Folge 95:Wir verkosten die Rotweinklassiker Brunello und Ornellaia

Frisch zurück von seiner ersten En-Primeur-Woche in Bordeaux, ist Michael noch so rotweinverliebt, dass er uns zwei echte Schwergewichte einschenkt

Frisch zurück von seiner ersten En-Primeur-Woche in Bordeaux, ist Michael noch so rotweinverliebt, dass er uns zwei echte Schwergewichte einschenkt: Brunello di Montalcino 2018 "LUCE" und ORNELLAIA BOLGHERI SUPERIORE 2020. Aber sind diese Weine wirklich so viel Geld wert?

Der Podcast wird präsentiert von Silkes Weinkeller (www.silkes-weinkeller.de/vierflaschen)