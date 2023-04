Die Präsidentin der Landesärztekammer und HNO-Ärztin Dr. Ellen Lundershausen in ihrer Praxis in Erfurt. Nach 16 Jahren an der Spitze der Landesärztekammer, acht Jahre davon als Präsidentin, tritt sie nicht wieder für das Amt an. Vize-Präsidentin der Bundesärztekammer würde sie aber gern bleiben.