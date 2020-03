Bürgerbeauftragter Herzberg: „Ich erlebe Wut, Frust, Sprachlosigkeit und Entfremdung“

Thüringens Bürgerbeauftragter Kurt Herzberg warnt vor einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft. „Ich erlebe Wut, Frust, Sprachlosigkeit und Entfremdung, aber auch dass die Erwartungen an staatliches Handeln unrealistisch und überzogen sein können“, berichtete Herzberg aus seinem Arbeitsalltag. Wenn Menschen sich durch das Handeln der Verwaltung nicht respektiert und ernst genommen fühlten, staatliches Handeln nicht mehr verstehen und Konfliktlösungen nahezu ausschließlich über Gerichtsentscheidungen gesucht würden, stelle sich für die Betroffenen die „Vertrauensfrage“ gegenüber dem demokratischen Rechtsstaat ganz existenziell. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Die Zahl der Anliegen, die im vergangenen Jahr auf dem Tisch des Bürgerbeauftragten landeten, haben im Vergleich zu 2018 um zwei Prozent leicht zugenommen auf 869. Seit 2013, als Herzbergs erste Amtsperiode begann, sind die Eingaben um mehr als 35 Prozent gestiegen.

„In Zeiten wachsender Unübersichtlichkeit braucht es dringender denn je die Bereitschaft von Politik und Verwaltung, Verfahren verständlich zu machen“, forderte Herzberg im Gespräch mit dieser Zeitung. Entscheidungen müssten nachvollziehbar sein. Dies umso dringender, weil Verunsicherung und Vertrauensverlust gesellschaftlich „ansteckend“ seien.

862 Anliegen gingen direkt beim Bürgerbeauftragten ein. Drei Fälle sind ihm als Prüfaufträge vom Petitionsausschuss des Landtags zur Mitbearbeitung zugeleitet worden (2018: 3). In vier Fällen hat er nach eigenen Angaben Verwaltungsmängel von sich aus aufgegriffen und die Behörden eingefordert, sie abzustellen.

Etwa ein Drittel und damit die meisten der Hilfsersuchen entfielen auf das Sachgebiet Soziales, darunter waren Gesundheit, Behinderung und Krankenkassen (35 Prozent) die Spitzenreiter, gefolgt von zum Arbeitslosengeld II sowie zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (24,6 Prozent). Rente und Alter folgen mit 16,2 Prozent. Den Bürgerbeauftragten erreichten unter anderem Anfragen zur langen Verfahrensdauer, um eine Schwerbehinderung festzustellen, zur Rückforderung von vorläufig bewilligten Sozialleistungen sowie zur Abgrenzung der Zuständigkeit von Jobcenter und Sozialamt.

Am zweithäufigsten waren Anliegen aus dem Ordnungsrecht, auf Platz drei lagen Bauen, Infrastruktur, Umwelt, Landwirtschaft.

In 357 Fällen wandten sich die Bürger schriftlich an Herzberg (41 Prozent), davon verstärkt per Mail (142; 2018: 113), oder sie versuchten es über die Webseite (49; 2018: 33). Per Brief oder Fax erreichten den Bürgerbeauftragten 109 Anliegen. Hinzu kommen weitere 54 Fälle, die im Rahmen des Pilotprojektes „Widerspruchserörterung“ in Bearbeitung genommen wurden.

Im Landtag führte der Bürgerbeauftragte seinem Bericht zufolge 24 ganztägige Sprechtage sowie Bürgergespräche nach individueller Terminvereinbarung durch. Daneben gab es bei Landratsämtern und Stadtverwaltungen insgesamt 22 Vorort- oder Außensprechtage.

Herzberg, Jahrgang 1965, ist seit November 2013 Bürgerbeauftragter. Ende 2019 wurde er vom Landtag in seinem Amt bestätigt und für weitere sechs Jahre gewählt. Er hat sechs Mitarbeiter.

https://www.buergerbeauftragter-thueringen.de/startseite/

