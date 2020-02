CDU-Bundeschefin wird von Thüringer Politikbeben erfasst

Das Thüringer-Politbeben um die Wahl des FDP-Politikers Thomas L. Kemmerich mit AfD-Stimmen Ministerpräsidenten erschüttert Deutschland: Annegret Kramp-Karrenbauer will als CDU-Bundesvorsitzende hinschmeißen und nicht Kanzlerkandidatin der Union werden.

Wird dadurch die Chance für die rot-rot-grüne Minderheit im Thüringer Landtag größer, bei einer erneuten Ministerpräsidentenwahl die fehlenden vier Stimmen für Bodo Ramelow (Linke) aus dem Lager der CDU zu generieren? Die bisherigen Koalitionspartner sind sich in der Bewertung uneinig. Während die Linke-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow, die auch die Fraktion im Landtag führt, diese Frage ganz klar mit „Ja“ beantwortet, widerspricht ihr der Grünen-Fraktionschef Dirk Adams: „Die Situation ist nicht stabiler sondern unklarer.“ Der SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee äußert die Hoffnung, dass durch den angekündigten Rückzug der CDU-Chefin die Tür weit geöffnet sei, damit auch CDU-Abgeordnete Ramelow wählen. „Und zwar nicht, weil sie überzeugt sind, ihn wählen zu müssen, sondern aus staatspolitischer Verantwortung“, sagt der Sozialdemokrat.

AfD-Landeschef Stefan Möller hält den AKK-Rückzug für konsequent. Sie habe sich in undemokratischer Weise in die Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten eingemischt. „In einer Art, die nur in autoritären Staaten üblich ist“, sagt Möller.

Die CDU könne sich jetzt neu aufstellen. Deren Landes- und Noch-Fraktionschef Mike Mohring ließ am Montag erneut seinen Generalsekretär sprechen. „Die Lage ist kompliziert. Wir haben die Unvereinbarkeitsbeschlüsse des Bundes, die uns so zu sagen in eine Zwangsjacke stecken“, sagte er vor Journalisten in Erfurt. Der Schritt des Rückzuges sei „zunächst eine Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer“ gewesen. Mohring selbst war als Mitglied des CDU-Präsidiums bei der Vorstandssitzung, in der AKK alle viele mit ihrem Schritt überrascht hat.

FDP-Generalsekretär Robert-Martin Montag reagiert zurückhaltend. „Das ist eine Sache der CDU. Ich maße mir nicht an, Entscheidungen von Führungspersönlichkeiten anderer Parteien zu kommentieren oder zu bewerten“, sagt er auf Anfrage. Ob es dadurch wahrscheinlicher wird, dass einige CDU-Abgeordnete im Thüringer Landtag für Ramelow stimmen? Wie wird sich die FDP verhalten? Montag reagiert knapp: „Jeder Abgeordnete hat sein verfassungsrechtlich geschütztes, freies Mandat und ist nur seinem Gewissen verpflichtet.“ Ein Sprecher der FDP-Fraktion sagte zudem am Montag, dass er es für unwahrscheinlich halte, das Ramelow mit Stimmen der Liberalen rechnen könne, wenn er erneut zur Wahl antritt.

Dieser Antwort ein ganzes Stück näher könnten die Landtagsfraktionen schon in einer Woche kommen. Am 17. Februar wollen sich Vertreter von Linke, SPD und Grünen mit der CDU-Fraktion treffen und über eine neue MP-Wahl, eine Neuwahl und den Haushalt für 2021 beraten – nicht dabei sein soll Noch-CDU-Fraktionschef Mike Mohring. Am Tag darauf kommt der Ältestenrat des Landtages zusammen.

