Angesichts der sich ausweitenden Coronavirus-Pandemie auch in Thüringen müsse schnellstens der IMAS-Krisenstab beim Innenministerium in Erfurt aktiviert werden. Das fordert am Samstag CDU-Sicherheitsexperte, Raymond Walk, gegenüber dieser Zeitung.

Die heraufziehende Pandemie betreffe nicht mehr nur das Gesundheitswesen, sondern habe weite Teile des gesellschaftlichen Lebens erfasst, wie Schulen, Kindertagesstätten, den öffentlichen Personennahverkehr, aber auch die Lebensmittelversorgung, weite Bereiche der Kultur sowie die öffentliche Verwaltung. Zum Bewältigen genau solcher Krisensituationen gebe es beim Innenministerium den „Interministeriellen Arbeitsstab für Notfalllagen“ (IMAS) auf Ebene der Staatssekretäre, so Walk. Spezielles Lagezentrum für Krisenstab in Erfurt Nicht mehr das Gesundheitsministerium samt einer Koordinierungsgruppe, sondern der IMAS-Krisenstab müsse die Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen. In ihm seien alle Ministerien und weitere Landesbehörden sowie die Sicherheitsbehörden und je nach Situation weitere Ämter und Experten vertreten. Die Mitarbeiter von IMAS seien speziell für ihre Aufgaben geschult, erklärt Walk. Es gibt für diesen Krisenstab in Erfurt ein spezielles Lagezentrum mit allen erforderlichen Kommunikationsmöglichkeiten. Der CDU-Politiker betont ausdrücklich, dass sich seine Forderung weniger an das Innenministerium, sondern viel mehr an die gesamte Landesregierung richte, endlich die Entscheidung zum Aktivieren von IMAS zu treffen. Am Freitag sei nach seinen Worten während einer Telefonkonferenz die entsprechende Möglichkeit verpasst worden. Bis zur Kabinettssitzung kommenden Dienstag dürfe aber nicht gewartet werden, zeigt sich der frühere Polizeidirektor überzeugt. Ministerium: Für Landes-Krisenstab müssen Kreise Krise nicht mehr bewältigen können Das Thüringer Innenministerium verweist am Samstag gegenüber dieser Zeitung darauf, dass es ein abgestuftes Notfallsystem gebe. „Das enthält auch die rechtlichen Voraussetzungen, um IMAS aufzurufen“, erklärt ein Ministeriumssprecher dieser Zeitung. Zu den Voraussetzungen gehöre auch, dass die Landkreise mit einer Krisensituation überfordert seien, weshalb für eine „Koordinierung interministerielle Landeshilfe erforderlich“ werde. Bisher ist offenbar aus Sicht der Landesregierung eine solche Situation noch nicht eingetreten. Coronavirus in Thüringen: Hier finden Sie alle Informationen Live-Blog Coronavirus: Thüringen verbietet alle Veranstaltungen über 50 Personen - Weitere Infizierungen Der IMAS-Krisenstab wurde in Thürin gen unter anderem für eine bundesweite Stabsübung im Jahr 2007 testweise aktiviert. Bei dem LÜKEX genannten Planspiel wurde eine bundesweite Vogelgrippepandemie simuliert, von der etwa 33 Prozent der Bevölkerung betroffen waren. Das Übungsszenario rechnete damals bundesweit mit etwa 400.000 Erkrankten, von denen 100.000 gestorben sind. Während der LÜKEX-Übung liefen bei IMAS alle Informationen über die Situation in der Bundesrepublik, aber auch alle Informationen über die Lage in Thüringen zusammen. Das betraf die Entwicklung der Krankheitsfälle, die Situation in den Krankenhäusern und Kliniken bis hin zu vorhandene Medikamenten oder Engpässen. Das betraf aber auch alle weiteren Informationen, etwa über die Versorgung mit Lebensmitteln und Benzin, über das Funktionieren der Wasser- und Stromversorgung sowie zur polizeilichen Lage im Freistaat und über die Einsatzbereitschaft von Polizei und Feuerwehr. Auf dieser Grundlage wurden dann Entscheidungen getroffen. Zudem koordinierte der Krisenstab damals die einheitliche Information der Bevölkerung und hatte eine Hotline für die Fragen der Menschen geschaltet. Raymond Walk spricht sich auch in der aktuellen Pandemie-Situation für eine thüringenweite Hotline aus. Bisher betreibe jeder Kreis sein eigenes Krisen-Management. Bei einer so komplexen Lage wie derzeit, deren Bewältigung bundesweit und auf Länderebene koordiniert werden müsse, reiche aus seiner Sicht das Krisenmanagement der Landkreise alleine nicht mehr aus, widerspricht der CDU-Innenexperte der Landespolitik. Interaktive Karte: So verbreitet sich das Coronavirus in Deutschland Corona-Virus und die Folge für Thüringen