Erfurt. Die CDU in Thüringen befindet sich in einem desolaten Zustand. Dafür aber, sagt der Chef der Seniorenunion, darf nicht allein Mike Mohring die Schuld gegeben werden.

Chef der Seniorenunion: „Wir sind der AfD auf den Leim gegangen“

Rolf Berend (CDU) führt die Seniorenunion in Thüringen - die Gliederung der CDU, in der viele Parteimitglieder organisiert sind, die der Partei seit Jahrzehnten angehören. Berend spürte in den vergangenen Tagen die Verbitterung ob der desolaten Vorstellung auf der Landesebene. Aber Mike Mohring allein für das Debakel verantwortlich zu machen, das im Oktober mit dem schlechten Wahlergebnis seinen Ausgang nahm, springt aus seiner Sicht zu kurz:

Wie sehen die Mitglieder der CDU-Seniorenunion den Zustand der Partei in Thüringen? Sie empfinden ihn als katastrophal nach diesem Wahlergebnis vom Oktober und den Umständen der Ministerpräsidentenwahl. Auch wenn es in der Senioren-Union über das weitere Vorgehen unterschiedliche Meinungen gibt, steht doch für alle fest: Wir haben die Landtagswahl ganz klar verloren. Daran gibt es nichts zu deuteln, auch wenn wir ein Wahlziel, das Rot-Rot-Grün keine Mehrheit mehr hat, erreicht haben. Was der Union im Landtag eigentlich Gestaltungsspielraum eröffnen würde. Ja, wir können auf parlamentarischem Wege mitbestimmen in der Opposition einer Minderheitsregierung. Das ist eine Chance für das Parlament. In der vergangenen Legislaturperiode haben nur die Regierungsparteien die Gesetze gemacht und mit eigener Mehrheit durchgebracht. Unser Ziel muss es doch jetzt sein, dass kein Gesetz den Landtag so verlässt, wie es eingebracht wird. Man braucht doch nun immer vier Stimmen von uns. Wenn Ihre Partei sich nicht verweigern würde, eine Minderheitsregierung ins Amt zu lassen, dann könnte das alles schon so laufen. Stattdessen erlebte Thüringen das Debakel um die MP-Wahl. Die Minderheitsregierung befand sich durch die letzten Wahlen, wenn auch nur geschäftsführend, im Amt. Sie hätte ohne zeitliche Vorgaben weiter machen können, wie es die Thüringer Verfassung vorgibt, dann wär uns manches erspart geblieben. Für uns galt und gilt nach wie vor aus unterschiedlichen Gründen der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, der gegenüber politischen Rändern rechts und links Brandmauern einzieht, also keine Koalition oder Kooperation mit AfD oder Linkspartei. Nichtsdestotrotz wäre aus staatspolitischer Verantwortung heraus mit dieser geschäftsführenden Landesregierung sachbezogene Zusammenarbeit in konstruktiver Opposition möglich gewesen. Wenn es so einfach wäre, warum kungelt Ihre Partei dann mit der extrem rechten AfD? Ich wüsste nicht, dass wir als CDU jemals mit der AfD gekungelt hätten. Das hat und wird sich immer verbieten. In der Seniorenunion waren wir uns schon im Dezember einig darüber, dass unsere Aufgabe als CDU nur die Oppositionsrolle sein kann. In konstruktiver Form. Mag sein, aber nach der Landtagswahl war Ihre Partei planlos. Der Landesvorsitzende wollte erst mit links reden, dann ließ er die Flanke nach Rechtsaußen weit offen und fing den AfD-Flirt seines Vize-Chefs der Fraktion nicht ein. Dieses Lavieren kam nicht gut an bei unseren CDU-Mitgliedern. Mich haben einige Parteifreunde daraufhin gefragt, wo sie ihr Parteibuch abgeben können. Die übergroße Mehrheit unserer Wähler steht doch dafür, dass es keine Kooperationen und schon gar keine Koalitionen mit rechts oder links geben darf. Diese Gleichsetzung der AfD und der Linkspartei durch die CDU ist doch die Wurzel allen Übels. Gleichsetzung bedeutet es ja nicht. Hier machen wir sehr wohl einen Unterschied. Der Unvereinbarkeitsbeschluss des CDU-Bundesparteitages mit diesen beiden Parteien benennt für die AfD und die Linke jeweils eigene Gründe. Wäre die Wahl von Bodo Ramelow nicht der Moment gewesen, in dem die CDU aus staatspolitischer Verantwortung ihre Kompromisslosigkeit mindestens hätte hinterfragen müssen, anstatt sich auf das Spiel der extremen Rechten einzulassen? Wir wären nicht in diese Situation gekommen, wenn Bodo Ramelow, nicht eine Ministerpräsidentenwahl zu diesem Zeitpunkt erzwungen hätte. Mit einer Legitimation aus dem Jahr 2014. Jetzt wollte er sich, nach einer neuen Wahl, neu legitimieren lassen vom Parlament. Mit dem Makel der Nicht-Wahl hätte er nach diesem Wahlergebnis leben müssen. Immerhin hatte Rot-Rot-Grün die Mehrheit verpasst. Ramelow war amtierender Ministerpräsident. Mit dieser Situation hätte er unbegrenzt umgehen können. Wer sich, wohlwissend, scheitern zu können, in eine solche Lage begibt, der setzt die Ursache für dieses Debakel, das wir jetzt in Thüringen erlebt haben. Ihre Partei trägt also keine Verantwortung? Doch. Wir sind der AfD auf den Leim gegangen und das bleibt unser Fehler. Die Fraktion hat geschlossen „Ja“ zu der Wahl Kemmerichs gesagt. Ich für meinen Teil habe das so nicht erwartet, dass die AfD ihrem Kandidaten keine einzige Stimme gibt – im Nachhinein bin ich jetzt schlauer. Mike Mohring steht als Landeschef und Fraktionschef in der Kritik, tritt jetzt als Landesvorsitzender ab und muss sich in der Fraktion alsbald der Vertrauensfrage stellen. Trägt er allein die Verantwortung? Die Sündenbockmentalität des Altertums nur auf Mike Mohring anzuwenden, das ist meines Erachtens keine Art und springt zu kurz. Verantwortung muss umfangreicher definiert werden, denn Mitverantwortung tragen viele in der Partei. Er schien schon vor der Landtagswahl einsam geworden zu sein. Fehlte ihm die Unterstützung aus den eigenen Reihen? Den Eindruck habe ich nicht mit Blick auf Thüringen. Mit Sicht auf das Konrad-Adenauer-Haus komme ich zu der Schlussfolgerung, dass wir aus Berlin nicht genügend Hilfe erfahren haben. Deshalb konnten wir auch nicht gegen die Großwetterlage der Bundespolitik angehen. Wir sind, wie die anderen Ost-Landesverbände auch, allein gelassen worden. Zum Beispiel wenn es darum ging, Strategien für den Osten zum Umgang mit der AfD zu erarbeiten. Mike Mohring will dem Landesvorstand morgen vorschlagen, einen vorgezogenen Parteitag mit vorgezogenen Neuwahlen des Vorstandes einzuberufen. Der richtige Schritt für den Neustart? Ja, der kann nur von der Basis aus erfolgen. Basiskonferenzen allein reichen aber nicht. Wir brauchen diesen vorgezogenen Parteitag, in dem der gesamte Landesvorstand neu gewählt wird. Wie wurde denn inhaltlich mit dem Landtagswahlergebnis umgegangen? Es gab Auswertungen in den Parteigremien, so auch mit der Option, eine Minderheitsregierung der bürgerlichen Mitte hinzubekommen. Was ja vollkommen realitätsfern war, weil SPD und Grüne das sofort abgesagt haben. Ja, es war leider genauso illusorisch wie der Vorschlag von Dieter Althaus, eine Projektregierung zu bilden, die schon deshalb zum Scheitern verurteilt war, weil sich Linke, SPD und Grüne stur auf die Fortsetzung ihres Bündnisses festgelegt hatten. Schade. Das Thüringer Beben hat am Schluss auch die Bundesvorsitzende der Union mitgerissen. Das Thüringenwahl-Debakel war nur der letzte Tropfen, der das Fass hat überlaufen lassen. Es zeichnete sich seit einigen Wochen schon ab. Die Veränderung kommt jedoch zu einem schlechten Zeitpunkt, denn bis zum Bundesparteitag im Dezember ist es zu lang. Es würde bedeuten, dass wir uns mehr als sechs Monate nur mit uns selbst beschäftigen. Diesen Schönheitswettbewerb der Kandidaten halten wir nicht durch. Was dabei rauskommt, hat die SPD als Negativbeispiel gezeigt. Wir brauchen einen Sonderparteitag der Bundes-CDU noch vor der Sommerpause. Wer ist ihr Kanzlerkandidat? Ich kenne Friedrich Merz und Armin Laschet als Parlamentskollegen aus meiner Zeit im Europäischen Parlament. Beide sind gute Freunde von mir. Wo würden Sie Ihr Kreuz machen? Das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen.