Düzen Tekkal, Gründerin und Geschäftsführerin von German Dream. Die gemeinnützige Bildungsinitiative geht mit Wertebotschaftern in Schulen in ganz Deutschland, um mit jungen Menschen über Hindernisse, Chancen, Ängste und Hoffnungen zu sprechen.

German Dream will in Schulen Begeisterung fürs Grundgesetz wecken

Die Bildungsinitiative German Dream macht sich gemeinsam mit dem Verband Bildung und Erziehung (VBE) und dem Thüringer Lehrerverband für die Vermittlung der Werte des Grundgesetzes an Schulen stark. „Wir wollen jungen Menschen dabei helfen, an sich zu glauben. Wir wollen die Hand reichen, Wärme spenden und inspirieren“, sagte German-Dream-Gründerin Düzen Tekkal im Anschluss an einen Wertedialog mit Neuntklässlern der Weimarer Gemeinschaftsschule Carl Zeiss.

Die Werte des Grundgesetzes seien der gemeinsame Nenner und gewährleisteten, dass alle frei genug sind, sich zu verwirklichen. Vielfalt bedeute, dass man sich um eine Gesellschaft bemühe, in der alle die gleichen Chancen haben – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Konfession oder Lebensentwurf. „Für mich war klar, dass Ahmed aus dem Ruhrpott, der sich abgehängt fühlt, mehr gemeinsam hat mit Ronny aus Pasewalk, als wir uns das manchmal vormachen“, so Tekkal.

Wertebotschafter für Thüringen werden gesucht

Die 41-jährige Journalistin und Filmemacherin, deren Eltern vor mehr als 50 Jahren als kurdisch-jesidische Flüchtlinge nach Deutschland kamen, sagt heute, sie konnte ihren deutschen Traum verwirklichen, weil andere an sie geglaubt haben und sie ermutigten, ihr Potenzial auszuschöpfen.

„Die Werteerziehung in der Schule ist Eltern und Lehrkräften enorm wichtig und wird in Zukunft noch relevanter werden“, sagte VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann. „Wir müssen wieder mehr wagen“, forderte der Weimarer Kulturmanager Martin Kranz, der sich als Wertebotschafter für German Dream engagiert. „Ich werde mich auch weiterhin für Toleranz und Respekt dem Anderen gegenüber einsetzen.“

Lehrerverbandschef Rolf Busch lud die Thüringer ein, sich als Wertebotschafter zu bewerben: „Wir suchen Menschen, für die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und Menschenwürde hohe Güter sind, die es zu bewahren gilt, und die bereit sind, ihre Geschichte, ihre Begeisterung und ihre Träume mit den Schülerinnen und Schülern zu teilen.“ In Thüringen mit dabei sei unter anderem bislang Radsport-Olympiasiegerin Kristina Vogel.

Die Initiative lädt auch Lehrer und Schulleiter dazu ein, Wertedialoge an ihre Einrichtung zu holen.

Informationen gibt es auf der Internetseite germandream.de