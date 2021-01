Harsche Kritik an Ramelows Aussagen auf Clubhouse: „Respektlos und überheblich“

Ministerpräsident Bodo Ramelow wird wegen seiner Aussagen auf der neuen Audio-Plattform Clubhouse harsch kritisiert. Der Linke hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Gespräch mit Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD), Parteinachwuchs und anderen erzählt, dass er während der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) auch auf seinem Handy spielt: Bis zu „zehn Level CandyCrush schaffe ich“, so Ramelow. Die MPK ist eines der wichtigsten staatlichen Gremien in der Corona-Pandemie, in ihr werden Grundrechtseinschränkungen beschlossen und Impfstrategien beraten. Auch dass Ramelow die Bundeskanzlerin auf Clubhouse „das Merkelchen“ nannte, kam gar nicht gut an. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Das erklärt zumindest, warum er manche Dinge nicht mitbekommt und sich dann wieder entschuldigen oder revidieren muss. Ich finde das respektlos und überheblich! Es könnte aber auch Arroganz der Macht oder sogar Amtsmüdigkeit sein“, twitterte die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Beate Meißner.

„Wir haben seit Ausbruch der ersten Pandemie-Welle mehr als 80 parlamentarische Initiativen gestartet, um Ramelows chaotischer Corona-Politik mehr Sinn und Richtung zu geben. Wir haben uns bisher gewundert, warum nix davon rumkommt. Jetzt wissen wir es. Ramelow verbringt in den entscheidenden Beratungen seine Zeit lieber mit Daddeln“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Robert-Martin Montag. Der Fall zeige einmal mehr seine wahre Berufung: „Er ist kein guter Ministerpräsident, aber immerhin ein hervorragender Zocker.“

Ramelow spiele CandyCrush, um zu entspannen und den Kopf frei zu kriegen

Ramelow wies die Vorwürfe entschieden zurück. Die Ministerpräsidentenkonferenz dauere zehn Stunden am Stück und werde mindestens viermal unterbrochen. Um zu entspannen und den Kopf frei zu kriegen, spiele er deshalb CandyCrush. Das habe er auf eine Frage bestätigt. „Möchte man, dass ich lüge. Man kann natürlich daraus eine Affäre machen, wenn man es aus dem Zusammenhang reißt“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Aber bei dem langen Gespräch auf Clubhouse sei es auch um hochpolitische Fragen gegangen, aber all das werde nun weggelassen.

Die despektierliche Äußerung über die Kanzlerin sei wie folgt zustande gekommen. Ein Journalist habe vorgeschlagen, die Ministerpräsidentenkonferenz künftig bei Clubhouse abzuhalten. „Da habe ich gesagt, dass wird ja seltsam und komisch. Da wird sich aber Frau Merkel als das Merkelchen vorstellen“, sagte Ramelow. Die Äußerung sei „weder beleidigend noch herabwürdigend“ gemeint gewesen.

Bühl: Verhalten hätte Schülern eine Abmahnung gebracht

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Andreas Bühl, sieht das anders: „Die herabwürdigende Bezeichnung des Namens der Bundeskanzlerin und ein Verhalten bei Ministerpräsidentenkonferenzen, was sicher manchen Schüler eine Abmahnung gebracht hätte. Das ist also der Ministerpräsident von Thüringen.“

Anne Bressem, Sprecherin von Innenminister Georg Maier (SPD), twitterte: „Thüringen hat echt grad große Herausforderungen zu wuppen und der MP redet davon, wie viele Level er bei CandyCrush in der MPK schafft. Wie konnte er glauben, das sei unter 3? Sorry, das ist gelinde gesagt, irre und in hohem Maße verantwortungslos.“ („Unter 3“ bedeutet, dass das Gesprochene nur als Hintergrund, vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht wird – die Redaktion).

