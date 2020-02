Höcke manifestiert Schulterschluss mit Pegida

Der Star kommt spät. Björn Höcke, rechtsauslegender AfD-Frontmann in Thüringen, steigt aus einem schwarzen Kleinbus. Getönte Scheiben. Viel Sicherheitspersonal. Der 47-Jährige geht direkt auf die kleine Bühne, von der aus in den vergangenen fünf Jahren Pegida-Redner in Dresden mal mehr und mal weniger hasserfüllte Reden gehalten haben.

Auf dem Neumarkt stehen Tausende Menschen. Drei Kundgebungen haben die Behörden registriert. Zwei, die zusammen auf etwa 3000 Teilnehmer kommen, richten sich gegen Pegida und den Auftritt des Thüringer Landesvorsitzenden der AfD.

Pegida, das sich an diesem Montag zum 200. Mal versammelt, mobilisiert stärker als in den vergangenen Wochen und Monaten – kein Wunder: Die 4000 Menschen sind gekommen, um den Mann sprechen zu hören, dem in Thüringen bei der Ministerpräsidentenwahl ein strategischer Schachzug gelungen ist. Er führt jene Fraktion, die ihren Kandidaten im dritten Wahlgang aufgestellt hat, dann aber doch FDP-Mann Thomas Kemmerich wählte. Eine Umfrage im Auftrag dieser Zeitung ergab kurz danach, dass die Thüringer mehrheitlich ein solches Vorgehen ablehnen. Die AfD kümmert das nicht. Sie bleibt in der Gunst der Thüringer Wähler stabil.

In der AfD mag niemandHöcke ausbremsen

Pegida soll profitieren dürfen von diesem Triumph der Rechtspopulisten. Dazu kommt eigens Höcke nach Dresden – zwei Jahre nach seinem letzten Auftritt bei dem islam- und ausländerfeindlichen Bündnis. Er dokumentiert damit, dass ihn die wenigen Gegenstimmen in seiner Partei genauso wenig stören und er den Schulterschluss mit den in weiten Teilen extremen Rechten genauso möchte. Er bezeichnet es ausdrücklich als „Privileg“, bei Pegida sprechen zu dürfen.

In Dresden an seiner Seite sind der neurechte Verleger Götz Kubitscheck, der als „Einflüsterer“ Höckes gilt, und der enge Flügel-Vertrauter Andreas Kalbitz aus Brandenburg. Letzteren begrüßt er explizit. Wenige Tage vor der Wahl der Bürgerschaft in Hamburg stößt Höckes Auftritt in der Bundespartei nicht auf Gegenliebe. Ausbremsen mag den gebürtigen Westfalen aber auch niemand. Kritisiert wird nur hinter vorgehaltener Hand. „Meine Sache ist das nicht“, sagt ein hoher Parteifreund Höckes aus dem Thüringer Landesverband, der am Montagabend unerkannt bleiben will. Er meint damit die Auftritte bei Pegida.

Dass die Bundespartei keine Freude an Höckes Dresden-Visite hat, zeigt der Umstand, dass der AfD-Bundesverband dem Pegida-Gründer Lutz Bachmann auferlegt hat, seinen Gast nicht persönlich zu begrüßen. Bilder, die Bachmann und Höcke gemeinsam zeigen, sollen offenbar vermieden werden – was wiederum egal erscheint, gibt es solche Schulterschluss-Zeitdokumente doch aus der Vergangenheit bereits.

Höcke indes kümmert all das nicht. Er kommt, redet und ist schnell wieder weg. Mehr als 30 Minuten spult er bekanntes Repertoire ab. Er hetzt über politische Gegner, bezeichnet sie als „hemmungslos, irre, völlig verrückt“ und meint damit Thüringens ehemaligen Staatskanzleichef Benjamin Hoff (Linke). Der hatte dem Thüringer Ministerpräsidenten Kemmerich nach der Wahl geschrieben, dass dieser im Amt von Gnaden derer sei, die Millionen Tote zu verantworten hätten.

Systemwechseloder Umsturz

Aus Höckes Sicht ist nicht die Wahl Kemmerichs der vielzitierte „Tabubruch“ gewesen, sondern die Einmischung in die Thüringer Belange, die alsbald möglicherweise zu Neuwahlen führen könnten. Höcke fordert auf dem Dresdner Neumarkt einen Systemwechsel – oder eben den Umsturz, wenn er sagt: „Die Herrschaft der verbrauchten Parteien und Eliten muss abgelöst werden, und wir werden sie ablösen.“ Dass er mit diesen Parteien gerade einen FDP-Ministerpräsidenten gewählt hat, sagt er nicht dazu.

Die Pegida-Anhänger, die zahlreich aus Thüringen gekommen sind, stört das nicht. Sie vermissen diesen Teil der Wahrheit nicht einmal, können sie doch wechselnd in „Lügenpresse“ und „Merkel muss weg“-Chöre einstimmen, wenn Höcke sie – auch das ist nicht neu – gewähren lässt.

Höcke scheitert in Dresden erneut mit dem Versuch, den Staatsmann zu geben. „Die deutsche Nation werden wir uns nicht wegverhandeln lassen.“ Er ruft diese Bedingung, die Deutschland über alles stellt, für eine Zusammenarbeit mit der AfD in die Menge und hat vorher in Grundzügen angedeutet, was das für Zivilgesellschaft, Kirchenvertreter oder unliebsame Politiker und andere Personengruppen bedeuten würde.

Über ihm erhebt sich die Frauenkirche. Dort wird auf einem Banner „Selig sind, die Frieden stiften“ (Matthäus 5,9) zitiert. Im Dresdner Abendhimmel verklingt die Nationalhymne – aber nicht aus 4000 Pegida-Kehlen, sondern deutlich nur vom Band vernehmbar.