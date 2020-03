Mehrfachehen bei Flüchtlingen werden in Thüringen meist nicht erfasst

„Wenngleich die Schließung von Doppel- oder Mehrfachehen in Deutschland verboten ist, nimmt die Zahl der Vielehen in Deutschland kontinuierlich zu.“

Das behaupten die Thüringer Landtagsabgeordneten René Aust und Birger Gröning (beide AfD) in einer gemeinsamen Anfrage an das Justizministerium. Zahlen, die diese Behauptung untermauern könnten, nennen beide nicht. Stattdessen fordern sie eine Antwort darauf ein, wie sich die Situation der Vielehen in Thüringen darstellt - und vor allem: Ob sich damit das in der Partei vielfach genutzte Argument der „unkontrollierten Zuwanderung“ stützen lässt, die durch die Einwanderung von Migranten aus Kulturkreisen, in denen Mehrfachehen befördert werden soll, weil diese mehrere Frauen nach Deutschland holen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt, auf das sich das Justizministerium in seiner Antwort bezieht, macht deutlich, dass es Genehmigungen von Anträgen auf Nachzüge von Zweitfrauen „bislang nicht“ gegeben habe - und entkräftet damit die AfD-Argumentation.

Allerdings: Die Belastbarkeit dieser Aussage zieht das Ministerium in einem weiteren Teil der Antwort auf diese Anfrage zum Teil in Zweifel. Denn Erkenntnisse darüber, „wie viele Migranten oder Asylsuchende, die nach ausländischem Recht gültig mit mehreren Ehegatten verheiratet sind“ in Thüringen leben, gibt es nicht, weil die Daten schlicht nicht erfasst würden. Auch bei der Aufnahme in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Suhl wird das nicht. Mit einer Ausnahme: Relevant wäre die Zahl der Ehefrauen - Mehrfachehen sind in Deutschland verboten - nur dann, heißt es in der Antwort des Ministeriums, wenn „die betreffende Person zeitgleich mit mehreren Ehefrauen“ ankomme. Der Anteil der in Thüringen zwischen nichtdeutschen Partnern geschlossenen Ehen ist verschwindend gering, beträgt nicht einmal ein Prozent der Hochzeiten, die auf den Standesämtern gesetzlich bestätigt werden. 2018 wurden 69 Eheschließungen zwischen Partnern aufgenommen, bei denen beide keine deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Insgesamt gab es 10.406 Hochzeiten.

