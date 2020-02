Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mohring tritt als CDU-Chef ab

Das gab der Politiker am Freitagnachmittag in einem Videostatement auf Twitter bekannt.

Er wolle am nächsten Dienstag dem Landesvorstand vorschlagen, den für das Jahresende geplanten Landesparteitag – hier hätten ohnehin Vorstandswahlen angestanden – vorzuziehen. „Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir unsere Partei befrieden, dass die persönlichen Interessen zurückgestellt werden. Ich möchte diesem Weg nicht im Wege stehen und deswegen auch nicht erneut für den Landesvorsitz kandidieren“, sagt Mohring. Er wolle mithelfen und seinen Beitrag leisten, „dass diese Neuaufstellung dann auch so gelingen kann“.

zu besprechen. Unsere Partei braucht #Befriedung und für müssen zu einem gemeinsamen Weg finden. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten und werde auf dem Parteitag nicht erneut als Landesvorsitzender kandidieren. Alles Gute unserer @cdu_thueringen. (2/2) — Mike Mohring (@MikeMohring) February 14, 2020

Diese Woche ist viel passiert. In Berlin und in Erfurt. Ich möchte unseren @cdu_thueringen Landesvorstand vorschlagen,den geplanten #Landesparteitag mit turnusmäßigen Wahlen zum Landesvorstand vorzuziehen und dort eine personelle und inhaltliche Aufstellung für die #Zukunft (1/2) pic.twitter.com/oyQRA09ieB — Mike Mohring (@MikeMohring) February 14, 2020

Die schwierige Lage, davon zeigt sich Mohring überzeugt, verlange nach einer CDU als Volkspartei. Er setzt seine Hoffnung in die vereinbarten Basiskonferenzen, bei denen mit den Mitgliedern jenseits der Gremien gesprochen werden solle.

CDU nach Kemmerich-Wahl in tiefer Krise

Nach der Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) mit den Stimmen von AfD, FDP und CDU zum Ministerpräsidenten waren auch die Christdemokraten in eine tiefe Krise gestürzt. Mohring steht seither sowohl als Fraktionschef als auch als Landeschef der Partei erheblich unter Druck, der seit vergangenem Sonntag immer größer wird, als die Junge Union einen Offenen Brief veröffentlichte, in dem Mohrings Ablösung gefordert wurde. Zuletzt hatten mehrere Kreisverbände seine Ablösung gefordert, einige sich aber auch hinter ihn gestellt. Mohring hatte zuvor angekündigt, sich auch im Mai vom Amt des Fraktionsvorsitzenden zurückzuziehen.

