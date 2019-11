Die Aufarbeitung des rechtsextremen Terroranschlages auf eine Synagoge in Halle hat eine Debatte wieder in den Fokus gerückt, der sich die Politik in den Bundesländern immer wieder ausgesetzt sieht. Wann müssen Beamte im Falle einer Alarmierung vor Ort sein?

„Gesetzliche Hilfsfristen gibt es nicht“, sagt der Thüringer Kriminologe und Polizeiwissenschaftler Martin Thüne, der an der Polizeischule in Meiningen lehrt, im Gespräch mit dieser Zeitung. Dass es bundesländerübergreifend keinen großen Drang danach gibt, das zu regeln, liegt aus seiner Sicht daran, „weil das regelmäßig einen Mehrbedarf an Personal bedeuten würde“.

Im Thüringer Rettungsdienst sieht das anders aus. Dort sind die Interventionszeiten klar geregelt und liegen zwischen zwölf und 15 Minuten. Daran orientieren sich die Standorte der Rettungswachen. Dorothea Marx, Innenpolitikerin der Thüringer SPD, hatte kurz nach dem Anschlag von Halle gefordert, dass für die Polizei Fristen gelten sollen, in denen sie am Einsatzort eintreffen muss. „Es muss gewährleistet sein, dass die Polizei mindestens zeitgleich mit den Rettungskräften eintrifft“, sagt sie.

Im SPD-geführten Thüringer Innenministerium reagiert man indes zurückhaltend auf eine solche Diskussion – offenbar in Kenntnis darüber, was das für die Personalausstattung bei der Polizei bedeuten würde. „Die Disponenten in der Landeseinsatzzentrale bewerten die eingehenden Notrufe und priorisieren den Einsatz von verfügbaren Mitteln mit der Maßgabe, bei jedem Einsatz so schnell wie möglich vor Ort zu sein“, sagt ein Sprecher auf Anfrage.

Wie sich die Einsatzzeiten darstellen, dazu bleibt die Faktenlage allerdings auf Nachfrage unklar. Offenbar, das bestätigen mehrere Polizeibeamte im Gespräch mit dieser Zeitung, werden die Reaktionszeiten unterschiedlich bemessen – mal von dem Moment, wenn der Alarm bei der Landeseinsatzzentrale eingeht, mal von dem Moment, wenn der Funkwagen mit Sondersignal unterwegs ist.

Dass polizeiliche Interventionszeiten kein neues Thema in Thüringen sind, zeigt ein Blick in den Abschlussbericht der Expertenkommission zur Evaluierung der Polizeistruktur im Herbst 2016. Die sogenannte Baldus-Kommission empfahl „ein System zur Feststellung der Interventionszeiten zu schaffen“ und regte „eine Befassung der Politik mit der Frage an, ob und falls ja, welche Interventionszeiten es für die Thüringer Polizei geben […] soll“.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) würde das begrüßen. „Wenn wir darüber reden, dann könnten wir offen sagen, wie viel Polizei wir im Land benötigen“, sagt deren Landesvorsitzender Kai Christ.

Steffen Dittes (Linke) zeigt sich einer solch „komplexen Debatte“ gegenüber offen – wenngleich er deutlich macht, dass die Frage nach Hilfsfristen für die Polizei nicht einfach mit denen des Rettungsdienstes vergleichbar sind. „Im Unterschied zum Rettungsdienst sind polizeiliche Einsatzfahrzeuge mobil unterwegs und starten ihren Einsatz nicht zwingend von der Dienststelle aus“, sagt der Innenpolitiker. Grundsätzlich müsse gelten: „Wenn Menschenleben in Gefahr sind, dann muss sichergestellt sein, dass innerhalb kürzester Zeit in angemessener Zahl Polizeibeamte vor Ort sind.“

Zustimmung gibt es dafür von der CDU. Innenpolitiker Raymond Walk kann sich vorstellen, dass das Thema in der gerade begonnenen Legislaturperiode in einer Arbeitsgruppe „unter Einbindung von Berufs- und Personalvertretungen, Experten anderer Länder und Fachleuten des Rettungsdienstes“ diskutiert wird. „Solche Standards erhöhen die Qualität“, sagt er. In einer möglichen Arbeitsgruppe müssten aber auch die Folgen der Einführung von Hilfsfristen abgeschätzt werden – vor allem für den Mehraufwand an Personal.