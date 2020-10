Ringen um ein Thüringer Transparenzregister wird härter

Bekommt Thüringen ein Transparenzregister für Wohlfahrtsverbände? Nach dem Gehaltsskandal um die Tochterfirma AJS gGmbH der Thüringer Arbeiterwohlfahrt (Awo) stockt das Thema auf politischer Ebene. „Ich erwarte, dass die politischen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden“, sagte der Übergangsgeschäftsführer der AJS, Andreas Krauße, auf Anfrage dieser Zeitung. Verbandsintern werden derzeit alle Voraussetzungen dafür geschaffen.

Krauße und Katja Glybowskaja führen die AJS seit einigen Monaten und sollen die Querelen der vergangenen Monate beseitigen. Nach Veröffentlichungen dieser Zeitung über Gehälter der mittlerweile ehemaligen AJS-Spitze, die nicht dem Governance-Kodex des Wohlfahrtsverbandes entsprechen, war die Awo zur Jahresmitte immer stärker unter Druck geraten. Michael Hack und Achim Rieß, die ehemaligen Geschäftsführer, hatten um ihre Abberufung gebeten. Später wurde Hack fristlos gekündigt. Gegen die fristlose Kündigung geht Hack nach Informationen dieser Zeitung arbeitsrechtlich vor.

Debatte um Einrichtung eines Transparenzregisters

Parallel dazu entspinnt sich auf politischer Ebene eine Debatte um die Einrichtung eines Transparenzregisters, das seit Jahresbeginn gefordert wird. Das Ringen darum wird härter. Denn: Die zuständige Sozialministerin Heike Werner (Linke) scheint ihre Sichtweise darauf zu ändern. Im Mai hatte eine Sprecherin von Werner mitgeteilt, dass die Ministerin zu den Beschlüssen der Arbeits- und Sozialministerkonferenz stehe, wonach in allen Bundesländern ein solches Register eingerichtet werden soll. Thüringen hatte diesem Beschluss seinerzeit mit gefasst. Vorangebracht wurde das Thema bisher nicht. In einer Antwort auf eine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Frosch heißt es: „Nein, die Thüringer Landesregierung verfolgt keine Pläne zur Einführung eines weiteren Transparenzregisters für Wohlfahrtsorganisationen.“

Was stimmt nun? Ein Sprecher der Ministerin erklärte auf Anfrage: „Im Grund sind beide Antworten richtig.“ Werner stehe „grundsätzlich weiter zu der Zielsetzung eines Transparenzregisters“. Aufgrund vielfältiger Aufgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie „und vor dem Hintergrund der Stabilitätsvereinbarung mit der CDU“ verfolge die Landesregierung dieses vergleichsweise große Vorhaben jedoch „aktuell nicht“.

CDU will Antrag zur Einführung eines Transparenzregisters einbringen

Für den CDU-Sozialpolitiker Thadäus König ist das eine Ausrede: „Die Aussagen erwecken erneut den Eindruck des fehlenden Aufklärungswillens.“ Das sei, so König, „der rote Faden, der sich durch die Antworten auf unsere Anfragen im Ausschuss zieht“. Die Christdemokraten hatten in zwei Selbstbefassungsanträgen im Sozialausschuss das Thema auf die Tagesordnung gehoben, sich aber im Anschluss stets unzufrieden mit den Antworten aus dem Ministerium gezeigt.

Der sozialpolitische Sprecher der Fraktion kündigte deshalb an, den Druck auf Werner in der Frage zu erhöhen. Die CDU werde selbst einen Antrag zur Einführung eines Transparenzregisters einbringen. Der befindet sich derzeit in der Bearbeitung. Dass er den Fraktionsvorstand passiert, gilt als Formsache. König ist sicher: „An der CDU und der Stabilitätsvereinbarung wird das Transparenzregister nicht scheitern.“