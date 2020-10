Salzbelastung in der Werra: Änderung des Staatsvertrages auf gutem Weg

Erfurt/Springen. Damit der Düngemittelhersteller K+S künftig weniger Salz in die Werra leitet, braucht er die Unterstützung der Politik. Die will dem Unternehmen zur Seite stehen.

Noch 2020 soll der Landtag die Voraussetzungen schaffen, dass der Düngemittelhersteller K+S hochkonzentriertes Salzabwasser, das in seinen Aufbereitungsanlagen in Hessen anfällt, in die Grube Springen im Wartburgkreis einleiten kann. Das als „Einstapelung“ bezeichnete Verfahren hatte das Unternehmen vorgestellt, um die Salzbelastung in der Werra zu reduzieren.