Streit um Coronahilfe für Erziehungshilfe-Einrichtungen spitzt sich zu

Die CDU-Familienpolitikerin Beate Meißner hinterfragt die Regelungen, die zur Verteilung von 5,5 Millionen Euro Corona-Hilfe an die Erziehungseinrichtungen getroffen wurden. Denn Mutter-Kind-Einrichtungen werden dabei nicht berücksichtigt.

Die 5,5 Millionen Euro, die das Land als Coronahilfe den Einrichtungen der Erziehungshilfe in Thüringen zur Verfügung stellen will, könnten nicht komplett aufgebraucht werden. Nach Informationen dieser Zeitung wurde die Summe auf 3.500 gemeldete Jugendamtsplätze berechnet. Tatsächlich meldeten die Jugendämter allerdings nur 2.938 Plätze zum Stichtag 30. Juni 2020 als belegt an.