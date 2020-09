Erfurt. Der CDU-Abgeordnete Raymond Walk fordert, dass in sensiblen Bereichen im öffentlichen Dienst Stellenanwärter überprüft werden sollen. Er kritisiert, dass die Landesregierung kein Lagebild zu rassistischen Vorfällen in der Polizei habe.

Thüringer CDU will Bewerber für öffentlichen Dienst überprüfen

Während sich Linke und SPD um den Weg zu einer Rassismusstudie für die Thüringer Polizei streiten, geht die Thüringer CDU in die Offensive. Der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Raymond Walk, fordert eine generelle Überprüfung für Teile des öffentlichen Dienstes: „In den Blick genommen werden muss der gesamte öffentliche Dienst in sicherheitsrelevanten Bereichen durch Abfragen beim Verfassungsschutz. Der Staat muss insbesondere in diesen sensiblen Bereichen wissen, wen er anstellt.“