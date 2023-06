Thüringer Kassenärzte warnen vor Überforderung bei Reform der Notversorgung

Erfurt. Die Notaufnahmen sind überlastet. Änderungen werden seit langem gefordert. Warum es in Thüringen jetzt dennoch Streit gibt.

Eine Reform der Krankenhausversorgung gilt als unausweichlich – über die Umsetzung gibt es allerdings immer wieder erhebliche Meinungsverschiedenheiten unter den Beteiligten.

Stein des Anstoßes sind aktuell Vorstellungen des Bundes zur Umgestaltung der Notfallversorgung, die in einer Stellungnahme der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung vorgestellt wurden. Die Kassenärztliche Vereinigung in Thüringen (KVT), die rund 9000 Niedergelassene vertritt, befürchtet eine Überforderung der Praxen.

Integrierte Notfallzentren statt Krankenhaus-Notaufnahme

Konkret geht es um die Zukunft der Bereitschaftsdienst- und Portalpraxen. An rund 30 Thüringer Klinikstandorten dienen sie als erste Anlaufstelle für Patienten, die außerhalb der Praxissprechstunden die Notaufnahmen von Krankenhäusern aufsuchen. So sollen leichte von schweren Erkrankungen getrennt und die häufig überlasteten Kliniknotaufnahmen für akute Notfälle freigehalten werden.

Eine strengere Unterscheidung zwischen „echten“ Notfällen und „offensichtlicher Fehlversorgung“ wird von den Regierungsberatern allerdings zugunsten offener notfallmedizinischer Strukturen verworfen. Stattdessen sollen die Bereitschaftsdienstpraxen an vielen Kliniken zum flächendeckenden, täglichen 24-Stunden-Dienst in Integrierten Notallzentren (INZ) ausgebaut werden.

Praxisärzte kritisieren Vorschläge

Besetzt werden sollen sie mit KV-Ärzten. So könnten auch jederzeit Fälle mit akuten, aber nicht stationär behandlungsbedürftigen Krankheitsbildern versorgt werden. Im Rahmen von Änderungen am Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) wurde zudem der Gemeinsame Bundesausschuss GBA gerade erneut beauftragt, Vorgaben zur Ersteinschätzung und gegebenenfalls Weiterleitung von Patientinnen ohne sofortigen Behandlungsbedarf in die vertragsärztliche Versorgung zu hinterfragen.

Den Praxisärzten geht das entschieden zu weit. Man habe kein Verständnis für die Empfehlungen, heißt es in einer Resolution der Vertreterversammlung der KVT. Ein 24/7-Notfalldienst durch KV-Bereitschaftsdienste bedeute, dass pro Tag bundesweit 600 Arztpraxen wegen Einteilung der Ärzte geschlossen bleiben müssten.

„Hiermit würde eine Parallelstruktur zur Behandlung alltäglicher Akutbeschwerden geschaffen, die die ungesteuerte Inanspruchnahme der Notfallzentren durch die Patienten ausweitet und gleichzeitig die Regelversorgung verschlechtert“, klagen die Ärztevertreter.

Laut Ulf Zitterbart, Chef des Thüringer Hausärzteverbandes, stellt die Sicherstellung des Bereitschaftsdienstes für die niedergelassenen Ärzte in Thüringen schon heute eine Herausforderung dar. „Die Praxen müssten für die vorgeschlagenen Regelungen natürlich Kapazitäten freihalten. Wir glauben aber, dass Patienten aus der Notaufnahme beziehungsweise der Bereitschaftsdienstpraxis an Praxen verwiesen werden können, wenn die Ersteinschätzung es so ergibt. Diese Möglichkeiten sind in der bisherigen Planung nicht vorgesehen.“

FDP-Politiker: Thüringen ist bereits weiter als andere Länder

Ihrerseits fordern sie von der Politik neue sektorenübergreifende Projekte zur Akut- und Notfallversorgung. Erst kürzlich hatten Ärzte und Zahnärzte in Thüringen eine Klinikzentrierung in den Reformplänen kritisiert. Statt Kräfte zur Steigerung ambulanter Kapazitäten zu bündeln, würden Gesundheitspolitiker den Krankenhaussektor bevorzugen.

Laut Robert-Martin Montag, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP im Landtag, ist Thüringen mit den KV-Bereitschaftspraxen bereits deutlich weiter als andere Regionen. Bei den Vorschlägen handele es sich zunächst um Vorschläge eines eher professoral besetzen Beratergremiums.

„Lösungen müssen zum Problem passen und nicht umgedreht. Thüringen hat bereits eine innovative Versorgungsstruktur, weil hier nicht zuletzt aufgrund der Demografie bei Ärzten und Patienten der Druck größer ist. Davon kann der Rest der Republik lernen“, sagte Montag. Das Expertenvotum passe nicht zum Land. Länderregelungen seien deshalb unerlässlich.

