Thüringer SDP-Mitbegründer Harald Seidel gestorben

Harald Seidel, Mitbegründer der Sozialdemokratischen Partei in der DDR (SDP), ist tot. (Archiv-Bild)

Greiz/Erfurt. Gebürtiger Greizer war Landtagsabgeordneter der ersten Stunde.

Harald Seidel, Mitbegründer der Sozialdemokratischen Partei in der DDR (SDP), ist am Dienstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Das teilte der SPD-Landesverband mit.

Der gebürtige Greizer war nach der friedlichen Revolution Abgeordneter der ersten Stunde und gehörte dem Landtag von 1990 bis 2004 an. Er war einer der Mitinitiatoren bei der Gründung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR (SDP) in Schwante bei Berlin.

„Harald Seidel war ein Kämpfer für Freiheit und Demokratie. Die Thüringer SPD wird immer ein Teil seines Erbes sein, auf das wir sehr stolz sind. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und Hinterbliebenen“, so SPD-Landeschef Georg Maier. In seinem politischen Wirken habe sich Seidel für den Erhalt von Thüringer Kunst und Kultur stark gemacht.