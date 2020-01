Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer FDP lehnt Althaus-Vorschlag ab

Die Thüringer FDP hat den Vorstoß des früheren CDU-Ministerpräsidenten Dieter Althaus (CDU) zur Stützung einer linken „Projektregierung“ zurückgewiesen.

Die Initiative zeige, dass der Richtungsstreit in der Thüringer CDU keine Ende finde, sagte Landes- und Fraktionschef Thomas Kemmerich am Montag dieser Zeitung. Es könne nicht darum gehen, „mit fast jedem Mittel eine linke Regierung künstlich am Leben zu halten“.

„Aufgabe der Verantwortungsträger ist es vielmehr, unseren Freistaat jeden Tag ein Stück besser zu machen“, erklärte er. „Solche Vorschläge, zumal von nicht durch den Thüringer Wähler legitimierten Ex-Politikern, helfen dem Land dabei nicht.“

Das parlamentarische Ringen um die besten Ideen im Landtag sei der richtige Ort dafür.

