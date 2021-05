Auffahrunfall in Altenburg

Altenburg. 19-Jährige fährt auf Auto eines 38-Jährigen in Altenburg auf. Rettungsdienst und Abschleppwagen sind vor Ort.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagbend in der Zwickauer Straße in Altenburg. Wie vor Ort bekannt wurde, beabsichtigte der Fahrer (38 Jahre) eines Opel auf Höhe der Waschanlage nach links abzubiegen. Dies bemerkte die nachfolgende Fahrerin (19 Jahre) eines BMW zu spät und fuhr auf.

Beim Zusammenstoß wurde der 38-Jährige leicht verletzt, so dass er medizinisch versorgt werden musste. Einer der beteiligten Fahrzeuge war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

