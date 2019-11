Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen

Häusliche Gewalt – egal ob an Männern oder Frauen – ist in der Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen beginnt am kommenden Montag, 25. November, auch im Saale-Orla-Kreis die jährliche Aktionswoche, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen.

Fahnen mit dem Aufdruck „Nein zu Gewalt an Frauen. Frei leben – ohne Gewalt“ werden am Montag, 25. November, um 8.30 Uhr am Landratsamt in Schleiz sowie jeweils um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Neustadt/Orla , in der Neustädter Straße in Pößneck sowie auf dem Bad Lobensteiner Marktplatz gehisst, informiert die Gleichstellungsbeauftragte des Saale-Orla-Kreises, Nadine Hofmann.

Infostände in den Bibliotheken

Innerhalb der Aktionswoche gibt es thematische Informations- und Bücherstände in den Stadtbibliotheken Schleiz, Pößneck, Neustadt sowie im Landratsamt in Schleiz und Pößneck. Auch in der Bad Lobensteiner Stadtbibliothek wird ab Montag ein Ständer mit ausreichend Infomaterial zur Verfügung stehen. „Alles ist kostenlos und kann von den Besuchern der Bibliothek mitgenommen werden“, so Roland Barwinsky, Leiter der Stadtbibliothek. Wer sich noch weiter zu dem Thema belesen will, dem steht das Team der Bad Lobensteiner Bibliothek zur Verfügung. „Es gibt sowohl im Bereich der Sachbücher als auch in der Belletristik ausreichend Lesestoff zu diesem Thema.“

Zudem zeigt das Schleizer Kino am kommenden Mittwoch, 17. November, um 19 Uhr den Film „Nur eine Frau“. In dem Drama zeigt Regisseurin Sherry Hormann die Hintergründe eines Mordes „im Namen der Ehre“ in Berlin. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Aynur, die selbstbestimmt in Berlin ihr Leben führen will. Aus einer arrangierten Ehe, in der sie von ihrem Ehemann auch körperlich misshandelt wird, flieht die junge Frau mit ihrem Sohn. Aynur beginnt eine Lehre, findet neue Freunde und neue Liebhaber. Das missfällt aber ihrer traditionsbewussten Familie – besonders ihren Brüdern. Die Geschichte des Films beruht auf einer wahren Begebenheit.

Aktionstag mit der Euro-Schule

Auch in diesem Jahr wird die Organisation „Weisser Ring“, gemeinsam mit der Euro-Schule in Pößneck eine besonderen Aktionstag gestalten. Am Mittwoch, 27. November, ab 9.30 Uhr werden auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone der Stadt Arbeiten von Auszubildenden der Euro-Schule zum Thema Opferhilfe bei häuslicher und sexueller Gewalt sowie Cyberkriminalität präsentiert. Bereits im vergangenen Jahr stieß eine ähnliche Aktion auf eine positive Resonanz in Pößneck. Denn die Schüler zeigten nicht nur ihre Plakate, sondern sprachen Passanten in der Innenstadt an, ­informierten über die Aktionswoche, verteilten Flyer und Plätzchen.

Federführend an dieser Aktion ist die Außenstellenleiterin der Organisation „Weisser Ring“, Virginie Wolfram, beteiligt. Schließlich hat sie das Projekt im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Im Mai 2018 hat sie ihre ehrenamtliche Arbeit als Weisser-Ring-Außenstellenleiterin im Saale-Orla-Kreis aufgenommen.

Die Kriminalitätsopfervereinigung „Weisser Ring“ ist Mitglied des Netzwerks gegen häusliche Gewalt. Zum Netzwerk gehören neben einigen Organisationen wie die Diakonie auch Gleichstellungsbeauftragte.

Interessenten und Mitstreiterinnen sind zu allen Veranstaltungen herzlich willkommen, wirbt die Gleichstellungsbeauftragte Nadine Hoffmann.