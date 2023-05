Brehme braucht dringend Hilfe aus dem gesamten Eichsfeld – 24 Kevins und ein Rentier gesucht

Brehme. Ein Dorf stellt sich kniffligen Aufgaben, um eine Party mit der Country-Rock-Gruppe Boss Hoss für das Eichsfeld zu gewinnen. Eine „Task Force“ ist bei der Feuerwehr eingerichtet. Unter anderem braucht es 24 Kevins und ein ausgestopftes Rentier.

11. Mai: In Brehme herrscht absolute Weihnachtsstimmung. Die 1150 Einwohner stehen Kopf.

Alles dreht sich um einen sogenannten „Mai-Nachtsmarkt“ und was dazu gehört – Eisbahn, Glühweinstände, Weihnachtspullover, Christkinder und mehr. Für die Radiosenderaktion „Die große Antenne Thüringen Party Tour“ hat sich Brehme beworben und will für das Dorf und das Eichsfeld einen tollen Abend an Land ziehen. Der Sender brächte, sofern das Eichsfelddorf gewinnt, unter anderem die bekannte Country-Rock-Gruppe Boss Hoss, die Bratwürste und das Bier am 20. Mai mit.

Doch erst muss sich Brehme im Wettstreit gegen Elxleben (Landkreis Sömmerda) behaupten. Und dafür brauche es die Unterstützung aller Eichsfelder, sagt Bürgermeister Patrick Schotte (Freie Wähler), der genau weiß, auf wen er da setzt.

Bis Montag hatte es das Dorf beim Voting auf rund 105.000 Stimmen gebracht. Doch das allein reicht nicht. Bevor ordentlich gefeiert werden kann, muss man den Mitbewerber aus dem Kreis Sömmerda schlagen. Die Aufgaben, die zu lösen sind, sind genau nach Schottes Geschmack: eine Herausforderung. Da geht es nicht einfach darum, meterweise Socken aneinander zu binden. Und weil das so ist, braucht es jetzt das ganze Eichsfeld.

Es geht darum, von 30 Aufgaben möglichst viele zu erfüllen, die eine oder andere hat es in sich. Da heißt es: clever und schnell sein. Daher organisiert und koordiniert gerade eine mehrköpfige „Task Force“ im Feuerwehrgerätehaus in einer eigens eingerichteten Einsatzzentrale mit Beamer, Laptops und Co die Vorbereitungen. Denn am Mittwoch, 17. Mai, muss alles stehen.

Und der Bürgermeister verrät auch, was verlangt wird: Da müssen beispielsweise ein weihnachtlich geschmückter Mai-Baum mit einer Höhe von mindestens fünf Metern oder eine Glühweintasse, auf der „Frohe Mai-Nachten“ eingraviert ist, her. Der Ortschef muss mit Perücke Mariah Carey performen, und eine lebendige Krippe mit echten Protagonisten, sprich Maria, Josef, Jesus, Ochse, Esel, zwei Hirten und zwei Engeln, muss es geben. Auch jemand, der das originale Zertifikat aus Rovaniemi hat, das bestätigt, dass man den echten „Santa“ getroffen hat, ist gefragt. Pfarrer Hubertus Iffland hat derweil schon zugesagt, die Mai-Nachtspredigt zu halten. Das alles ist nicht problematisch.

Für diese Aufgaben benötigen die Brehmer Hilfe

Doch Hilfe brauchen die Brehmer, wenn es darum geht, fünf Christkinder zu stellen, die am 24. Dezember geboren wurden, und 24 weitere Personen müssen nachweislich „Kevin“ mit Vornamen heißen. Und dann ist da noch das komplett ausgestopfte Rentier, das Brehme braucht. „Vielleicht kann uns wer sagen, wo man eines bekommt oder ausleihen kann“, sagt Schotte. Gebraucht wird zudem eine nicht geöffnete Glühweinflasche mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum von 1999 oder älter. Alle Eichsfelder, die dazu etwas beitragen können, sind dringend aufgerufen, sich in Brehme zu melden.

Alle Kevins, die bereit wären mitzumachen, müssen am Mittwoch, 17. Mai, 10 Uhr, in Brehme auf dem Anger stehen, denn dann ist die offizielle Abnahme. Dann muss alles erledigt sein. „Und wir präsentieren unseren Mai-Nachtsmarkt. Es gibt Weihnachtsstimmung pur. Der Glühwein soll nicht nur im Topf sein, er wird ausgeschenkt. Die gebrannten Mandeln werden verkostet, die Grundschüler und der Kindergarten singen besinnliche Weihnachtslieder“, so der Bürgermeister.

Eine "Task Force" koordiniert die Vorbereitungen für den Wettstreit. Mit dabei sind unter anderem Bürgermeister Patrick Schotte (2. von links), Michael Marin, der Präsident des Brehmer Faschingsclubs (3. von links) und Holger Janus, der Teamleiter der Gruppe Aufgabe (4. von links) Foto: Norman Haase / Gemeinde Brehme

Hinter viele Aufgaben kann er schon jetzt einen Haken machen. Die Glühweinstände sind dank der Vereine des Dorfes, die tatkräftig unterstützen, zum Beispiel überhaupt kein Thema. Und die originale Single „Last Christmas“ von Wham aus dem Jahr 1984 ist wohl auch schon auf dem Weg ins Eichsfeld. Die 15 Kubikmeter Schnee für den Bau eines Iglus mit einem Durchmesser von 1,5 Meter sind geordert und kommen am 16. Mai. Und was die benutzbare Eislaufbahn mit einem Mindestmaß von drei Mal vier Metern angeht, haben die Brehmer eine Idee. Denn: Sie wollen die Party mit Boss Hoss unbedingt ins Eichsfeld holen.

„Während Corona ist wenig gelaufen, da haben wir alle zurückgesteckt“, weiß Patrick Schotte, der die Idee hatte, sich an der Aktion des Senders zu beteiligen und vom Gemeinderat gleich den Daumen hoch bekam. Dazu kommt, dass es in Brehme und nicht nur dort Fans von Boss Hoss gibt.

Wer also auch diesmal zeigen will, dass das Eichsfeld zusammenhält, alles schaffen kann und den Brehmern bei den schwierigen Herausforderungen helfen will, sollte schnell eine Mail an brehme@lindenberg-eichsfeld.de schicken.