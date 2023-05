Die Top 5 zum Pfingstwochenende im Eichsfeld: Festumzug, Brauereifest, Picknick und Wallfahrten

Eichsfeld. Am langen Pfingstwochenende ist im Eichsfeld jede Menge los. Höhepunkte sind unter anderem der Jubiläumsumzug in Heiligenstadt, der mit der Heimensteiner Kirmes verbunden ist, oder das Brauereifest in Worbis, bei dem es eine Premiere gibt.

Das Pfingstwochenende steht bevor. Für alle Generationen gibt es etwas zu erleben. Hier einige Empfehlungen:

1 Umzug zum Stadtjubiläum

Der große Festumzug zu 660 Jahre Heimensteiner Kirmes wird am Pfingstmontag mit dem Jubiläumsumzug 1050 Jahre Heiligenstadt verbunden. Los geht es in Heiligenstadt um 11 Uhr. Der Umzug führt vom Heimenstein über die Lindenallee und Wilhelmstraße. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Anlässlich des Mühlentages haben Interessierte in der Herrnmühle ab 11 Uhr den ganzen Tag Gelegenheit, die Mühle zu besichtigen und mehr über ihre Geschichte und ihre Bedeutung zu erfahren. Das Mühlencafé ist geöffnet, es gibt Schauvorführungen und Blasmusik.

2 Heimensteiner feiern Kirmes

Die Heimensteiner in Heiligenstadt feiern Kirmes. Am Samstag spielt ab 20 Uhr zur Kirmesvorfeier die Rockband Swagger, Sonntag ab 20 Uhr ist Tanz mit 4you. Pfingstmontag gibt es nach dem Umzug ab 13 Uhr ein Platzkonzert mit den Heuberg Musikanten.

3 Posaunenklänge und mehr

Der Posaunenchor Großbodungen und die Pipes & Drums laden am Samstag um 17 Uhr auf den Schlossplatz in Großbodungen ein. Bei schlechtem Wetter ist die Serenade in der Festhalle im Kirchgrund. Eine Andacht mit Musik und Gemeinschaft gibt es Pfingstmontag um 10 Uhr in der Kirche Wallrode mit dem Posaunenchor und den Kirchenchören Großbodungen und Hauröden.

4 Wanderung mit Gedenken

Zur Gedenkwanderung in Erinnerung an die Grenzabriegelung im Mai 1952 wird am Sonntag, 11 bis 15 Uhr, eingeladen. Treffpunkt: Parkplatz des Grenzlandmuseums in Teistungen. Am West-Östlichen Tor berichtet ein Zeitzeuge über Fluchten. Während der Wanderung geht es auch um die Perlen der Natur, die heute rechts und links des einstigen Todesstreifens liegen. Vom Grenzlandmuseum erfolgt ein Bustransfer zum Parkplatz Rote Warte. Dort beginnt die rund neun Kilometer lange Wanderung zurück zum Grenzlandmuseum. Unkostenbeitrag: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Anmeldung: bildungsstaette@grenzlandmuseum.de.

5 Brauereifest mit Premiere

Zum Brauereifest am Montag in Worbis spielen ab 10.30 Uhr die Blechbuben, ab 14 Uhr stehen die Pfunds-Kerle auf der Bühne. Erstmals gibt es ein Bier-Pong-Turnier. Ein Karussell dreht sich.

Teichfest im Park

Der Feuerwehrverein lädt am Sonntag zum Teichfest in den Park nach Kreuzebra ein. Los geht es um 15 Uhr. Den musikalischen Part übernehmen die Hockelrain Musikanten und DJ Kalle. Die Kinder erwartet eine Hüpfburg, die Erwachsenen können mit dem Feuerwehrequipment ein Auto zerlegen.

Bunsenteich und Binsenwiese

Der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal bietet am Sonnabend eine Wanderung. Der Südrand des Nationalparks Hainich wird erkundet. Biologe Arne Willenberg erklärt Fauna, Flora, Vegetation und ökologische Zusammenhänge. Neben den Waldbiotopen stehen die Offenlandlebensräume rund um Bunsenteich und Binsenwiese im Mittelpunkt. Treffpunkt: 10 Uhr am Restaurant Harth-Haus an der B 84 zwischen Reichenbach und Bad Langensalza. Dauer: drei bis vier Stunden. Anmeldung bis Freitag, 14 Uhr: Tel. 0361/57391501.

Picknick mit Konzert

Das Mandolinenorchester Eichsfeldia Struth lädt am Sonntag zum Picknickkonzert ab 15 Uhr auf dem Grillplatz vom Kloster Zella ein.

Viel Musik in der Leinestadt

Die Amigos, Daniela Alfinito & Die Schlagerpiloten kommen am Sonntag mit ihrer „Mega Schlager Party“ in die Obereichsfeldhalle nach Leinefelde. Beginn: 16 Uhr. Karten gibt es im Ticketshop Thüringen, Tel. 0361/2275227, sowie in den TA/TLZ-Service-Centern und im Bürgerbüro Leinefelde-Worbis.

Erkundung der Burg Gleichenstein

Die Burg Gleichenstein bei Wachstedt öffnet Sonntag und Montag von 10 bis 18 Uhr. Es gibt geführte Rundgänge mit dem Burgherren zu jeder vollen Stunde, eine Mal­ecke und Feldschmiede auf dem Hof.

Bonifatiuswallfahrt auf dem Brink

Pfingstmontag wird nach Burgwalde zur Bonifatiuswallfahrt auf dem Brink eingeladen. Die Wallfahrer, die in Prozession entlang des Kreuzweges pilgern wollen, treffen sich um 9 Uhr am Friedhof. Das Hochamt beginnt um 10 Uhr.

Trachtenwallfahrt mit Picknick

Die Wallfahrt am Dünkreuz bei Deuna findet Pfingstmontag statt, das Hochamt beginnt 10 Uhr. Nach der Messe wird zum Verweilen eingeladen, zum Picknick und zum Erzählen von Schnurren in Mundart.