Drei Tage lang können Herzen von Eichsfelder Oldtimerfans höher schlagen

Eichsfeld. Die 27. Oldtimerausfahrt der ADAC Hessen-Thüringen bezieht im Juni Quartier im Eichsfeld. Viele Chancen für Gespräche rund um die Ausfahrten und Prüfungen.

Die 27. ADAC-Oldtimerfahrt Hessen-Thüringen macht Station im Eichsfeld. Vom 8. bis 11. Juni gibt es mehrfach die Gelegenheit, die rollenden Zeugnisse vergangener Zeiten zu erleben.

Bereits am 8. Juni, an Fronleichnam, werden fast 100 Oldtimer und junge Klassiker mit Erstzulassung von den 50er- bis zu den 90er-Jahren in Teistungen auf dem Gelände von Victor’s Residenz-Hotel eintreffen, wo die technische Abnahme stattfindet. Die Oldtimerfahrt hat auf zwei Etappen am 9. und 10. Juni in der „Sporttouristischen Oldtimerfahrt“ und der „Sporttouristischen Youngtimerfahrt“ eine Gesamtstrecke von gut 450 Kilometern mit etwa 14 Gleichmäßigkeitsprüfungen. Die Gruppe „Oldtimerwandern“ fährt nahezu die identische Strecke und steuert auf rund 430 Kilometern alle Etappenorte ebenso an.

Heiligenstadt ist Zielort am 10. Juni

Die erste Etappe führt am 9. Juni ab 9 Uhr vom Startort Teistungen über Leinefelde und Mühlhausen zur Fahner Mühle nach Gierstädt. Am Abend treffen die Fahrzeuge wieder im Eichsfeld ein, dieses Mal in Duderstadt. Dort können Neugierige die Autos ab etwa 16.30 Uhr bewundern und mit den Besitzern ins Gespräch kommen. Die 2. Etappe beginnt Samstag, 10. Juni, wieder ab 9 Uhr in Teistungen. Es geht dieses Mal entlang des „Grünen Bandes“ durch das Eichsfeld und entlang des Werratals auf hessischem sowie thüringischem Gebiet.

Auf der Route gilt es, wie am Vortag zahlreiche Aufgaben zu meistern, um am Samstagabend bei der Siegerehrung in Teistungen einen der begehrten Pokale zu gewinnen. Interessierte Zuschauer entlang der Strecke können die bestens gepflegten und technisch einwandfreien Oldies vormittags in Bad Sooden-Allendorf erleben, bevor sie nachmittags in Wanfried am Hafen bei der Durchfahrt zu bestaunen sind. Wer diese Schätze in Ruhe betrachten möchte, der hat während der Mittagspause (12 Uhr bis 13 Uhr) am Schloss Wolfsbrunnen in der Nähe von Eschwege ebenso Gelegenheit wie im Zielbereich in der Wilhelmstraße im Heilbad Heiligenstadt. Dort werden die Fahrzeuge im Rahmen der 1050-Jahr-Feier ab 15.30 Uhr erwartet.

Möglich sei die Veranstaltung nur dank der Hilfe zahlreicher ehrenamtlichen Helfer von den Ortsclubs im ADAC, die für Streckensicherung, Zeitnahme und Wegführung zuständig sind, zum Beispiel des Motorsportclubs Heilbad Heiligenstadt, lobt Cornelius Blanke vom ADAC Hessen-Thüringen.