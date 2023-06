Michael Stief vom Tierärztlichen Fachzentrum Mühlhausen operierte Bärin Laura am Auge. Die Tierpfleger beobachteten die Operation.

Eichsfelder Bärin Laura am Auge operiert: Eingriff im Worbiser Bärenpark

Worbis. Bärin Laura aus dem Worbiser Tierschutzprojekt musste jetzt am Auge operiert werden. Ein Spezialist reiste für die Operation aus Mühlhausen an.

Bereits seit längerem beobachtete das Team vom Worbiser Bärenpark bei Bärendame Laura eine Wucherung am rechten Auge. „Nachdem sich die Situation leider nicht verbesserte, zogen wir in enger Absprache mit unserem Tierarzt einen Augenexperten der Tierklinik Mühlhausen hinzu“, heißt es auf Nachfrage aus dem Bärenrefugium.

Eine Operation blieb nach den Untersuchungen unvermeidbar. Diese wurde am Mittwoch, 31. Mai, am frühen Morgen erfolgreich durchgeführt. Michael Stief vom Tierärztlichen Fachzentrum Mühlhausen war nach Worbis gereist, um die Wucherung zu entfernen. In der Quarantänestation, dort wo vor Monaten die zwei geretteten Braunbären aus der Ukraine untergebracht waren, wurde der Eingriff vorgenommen. Sabrina Schröder, Leiterin des Wobiser Bärenparks, und die Mitarbeiter sind froh, dass die komplizierte Operation gelungen ist. Diese sei ohne Komplikationen verlaufen.

Bärin erholt sich in der Krankenstation

„Die Wucherung konnte komplett entfernt werden. Eine Probe befindet sich aktuell zur weiteren Untersuchung im Labor“, heißt es aus dem Worbiser Tierschutzprojekt der Stiftung für Bären.

Derzeit ist Laura auf dem Wege der Besserung und erholt sich in der Krankenstation des Bärenparks. Der Bärendame gehe es den Umständen entsprechend sehr gut, heißt es weiter. Die nächsten Tage werde sie noch in Quarantäne verbringen müssen.

Neben der nicht so erfreulichen Nachricht aus dem Bärenpark gibt es aber eine weitere Neuigkeit, die vor allem Wanderer und Spaziergänger freuen wird. Auf den freizugänglichen Erweiterungsflächen ist der geplante Lehrpfad entstanden. Auf den drei installierten Tafeln wird zu den Themen heimische Beutegreifer, Biodiversität sowie Mensch und Tier informiert.