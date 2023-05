Eichsfelder lernen Tante Ramsahl und Husarenknaster kennen

Göttingen. Die Eichsfelder können mit Wachtmeister und Scharwächter „Ludwich“ Müller auf einen „Patrulljenchang“ in Göttingen gehen. Sie lernen zudem die wirklich finsteren Ecken der Stadt kennen.

Wer schon immer mal wissen wollte, welche Aufgaben die „Chöttinger Stadtpatrullje“ hatte und was von ihr bewacht werden musste, der erfährt das bei der Stadtführung am Sonntag, 4. Juni, um 11 Uhr. Dabei gibt es Antwort auf Fragen wie diese: Wo befanden sich „Klein Paris“ und der „Kauschietenplan“? Was war Husarenknaster? Wo gab es wirklich finstere Ecken? Und wer war Tante Ramsahl?

Die Gäste begleiten Wachtmeister und Scharwächter „Ludwich“ Müller auf einem „Patrulljenchang“ ins Jahr 1854. Von ihm erfährt man in bester Mundart, wie es damals wirklich in der Universitätsstadt zuging. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und startet vor der Tourist-Information. Karten sind für neun Euro online oder in der Tourist-Information erhältlich.