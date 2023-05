Eiskaltes Dankeschön für Eichsfelder Helfer

Blutkonserven werden weiterhin benötigt. Am Freitag gibt es in Uder die nächste Möglichkeit zur Spende.

Eine nächste Gelegenheit zur Blutspende besteht am kommenden Freitag, 26. Mai, in Uder. Dort sind Spender in der Regelschule, Schulstraße 4, im Zeitraum zwischen 16 und 20 Uhr willkommen. Zu diesem Termin werden sie erneut mit einer Stärkung vom DRK- Ortsverein Uder verwöhnt. Zusätzlich erhält jeder Spender einen Eisgutschein. Der Kreisverband Eichsfeld des Roten Kreuzes und der Ortsverein Uder freuen sich über jeden Spender.