FDP-Politiker Kemmerich will mit den Eichsfeldern reden

Siemerode. Der FDP-Politiker kommt ins Eichsfeld. Das thüringenweite Veranstaltungsformat heißt: „Auf ein Bier mit Thomas L. Kemmerich“

„Auf ein Bier mit Thomas L. Kemmerich“ – so heißt ein neues thüringenweites Veranstaltungsformat der FDP. Am Mittwoch, 7. Juni, möchte der Vorsitzende der Landtagsgruppe der Liberalen mit Bürgerinnen und Bürgern in Siemerode ins Gespräch kommen, gern bei einem Bier oder einem anderen Getränk, heißt es in der Ankündigung. „Politik funktioniert nur, wenn sie den Erwartungen und Wünschen der Menschen gerecht wird. Gute Politik nimmt Sorgen und Nöte zum Anlass, entsprechend zu handeln“, lässt sich Kemmerich in dieser Ankündigung seiner Veranstaltung zitieren.

Die Veranstaltung beginnt 18 Uhr und findet im Dorfgemeinschaftshaus statt. Alle Interessierten sind mit ihren Fragen und Anregungen willkommen.