Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr-Einsatz in Leinefelde

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr stand in der Konrad-Martin-Straße in Leinefelde ein Papiercontainer in Flammen. Kurz vor 21 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand schließlich gelöscht.

Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei gegenwärtig davon aus, dass unbekannte Täter den Container in Brand gesteckt haben. Wer hat etwas bemerkt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.