Jagdpächter müssen zweimal Rehe nach Unfall im Eichsfeld erlösen

Die Eichsfelder Polizei nahm am Wochenende vier Wildunfälle auf. (Symbolfoto)

Eichsfeld. Vier Unfälle mit Rehen gehen am Wochenende in die Statistik der Eichsfelder Polizei ein. Ein Tier konnte in den Wald flüchten.

Zu vier Wildunfällen wurde die Polizei am Wochenende gerufen. Zwischen Flinsberg und Heiligenstadt konnte der Fahrer mit seinem Dacia am Samstag gegen 17.10 Uhr nicht mehr ausweichen, als ein Reh auf die Straße sprang. Das Tier wurde verletzt und musste durch den Jagdpächter erlöst werden. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von 2000 Euro.

Bereits am Freitag gegen 6 Uhr konnte die Fahrerin eines Mercedes zwischen Großbodungen und Bischofferode einen Zusammenstoß mit einem Reh nicht verhindern. Kurz vor der Ortslage überquerte das Tier die Straße. Der Schaden am Pkw wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Das Reh musste aufgrund der Verletzungen durch den Jagdpächter erlöst werden.

Zwischen Weißenborn-Lüderode und Bischofferode stieß ebenfalls am Freitag gegen 7.10 Uhr die Fahrerin mit ihrem VW Passat mit einem Reh zusammen. Das Tier flüchtet in den Wald. Schaden am Fahrzeug rund 1000 Euro.

Auf der Kreisstraße zwischen Rohrberg und Rustenfelde kollidierte ebenfalls am Freitag gegen 8.10 Uhr ein Mann mit seinem Passat mit einem Reh. Das Tier starb an der Unfallstelle. Schaden am Fahrzeug rund 1000 Euro.