Kräuter des Eichsfelds kennenlernen

Dingelstädt. Viele Eichsfelder besinnen sich zurück auf die heilende Wirkung von Wildkräutern. Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt stellt sie bei einer Wanderung näher vor.

Fast das ganze Jahr über findet man in der Natur heilsame Kräuter. Sie näher vorzustellen, ist Ziel einer Wanderung des Familienzentrums Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt. Die Teilnehmer lernen, die Wildkräuter zu erkennen und zu bestimmen, ihre Heilwirkung und wie man sie in der Küche verwenden kann.

Die Wanderung findet am Mittwoch, 7. Juni, von 16 bis 18 Uhr, statt. Mitzubringen sind laut Ankündigung kleine Sammelkörbe und wetterentsprechende Kleidung. Treffpunkt ist der Haupteingang des Familienzentrums. Die Teilnahme kostet 22,50 Euro für Erwachsene, für Kinder ist sie frei.

Anmeldung bis spätestens 4. Juni unter der Nummer 0172/1847573 odertinaklocke@googlemail.com