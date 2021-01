Kupfer, Container und innovative Projekte in Heiligenstadt

Ein gutes Jahr ist es jetzt her, dass aus der Firma Metallaufbereitung Töpfer Heiligenstadt die Firma Falk Wedekind Metallrecycling GmbH geworden ist. „Die Idee, beziehungsweise die Planungen dazu liegen nun schon etwa zwei Jahre zurück“, erzählt Falk Wedekind, Geschäftsführer des neu gegründeten Unternehmens. Er ist schon seit 2005 in Dingelstädt und Teistungen mit einem Containerdienst und einem Roh- und Baustoffzentrum ansässig. Die Chance war da, einen neuen Wachstumsmarkt rund um Heiligenstadt zu erschließen und hier in das Metallrecycling mit angebundenem Containerdienst einzusteigen.

Ein wichtiger Faktor dabei war, einen passenden Partner zu finden - einen Betriebsleiter vor Ort, den Wedekind mit Tobias Gassmann fand. „Dieser tauschte seinen Job als Außendienstler und wurde Schrotti“, sagt Wedekind mit einem Schmunzeln. „In ihm habe ich vor Ort Verantwortungsbewusstsein, Führungskraft, Flexibilität und Kundenfreundlichkeit. Gerade letzteres soll auf dem Hof großgeschrieben werden, egal ob Privatperson, Kleinkunde oder Großanlieferer, jeder Kunde ist willkommen und soll guten Service erhalten. Alle Mitarbeiter stehen mit Rat und Tat zur Seite.“ Diese wurden im Übrigen alle übernommen, das Personal wurde sogar aufgestockt. Auch Menschen mit Behinderung sind voll in der Belegschaft integriert. „Gelebte Inklusion“ nennt Gassmann auch die gute Zusammenarbeit mit dem Raphaelsheim in Heiligenstadt.

Metallrecycling bleibt Hauptaufgabe

Das Portfolio ist breit auf dem Recyclinghof Auf der Rinne. Sperrmüll, Grünschnitt und Bauschutt werden angenommen, vorrangig aber kümmert man sich hier um Metallrecycling. „Eine enge Zusammenarbeit mit dem Nachbarn Containerdienst König findet statt. Hier werden Materialen gemeinsam gehändelt und ja nach Stoffgruppen aufgeteilt, die der jeweilige besser händeln kann. Hier findet ein Brückenschlag zwischen unsern Firmen statt“, bringt es Gassmann auf den Punkt.

Container von 1,5 bis 4 Kubikmeter im Multicar-Segment und von 5 bis 40 Kubikmeter als Absetzer- und Abrollcontainer im LKW-Bereich stehen bereit. Auch spezielle Container- oder Kundenwünsche werden erfüllt. „Wir übernehmen auch das Umsetzen von Maschinen und Transporte.“

Streng wird auf dem Hof sortiert: Kupfer, Messing, Alu, Eisen, Stahl, auch andere Metalle. Überall klimpert es, wenn die zwölf Mitarbeiter allein in Heiligenstadt anpacken und gewissenhaft trennen. Da liegt kein Stück Kupfer im Korb für Eisen. „Als Entsorgungsfachbetrieb sind wir natürlich bestrebt, so viele Stoffe wie irgend möglich zurück in den Stoffkreislauf zu bringen“, sagt Gassmann. Natürlich werden die Materialien nach den aktuellen Tagesnotierungen vergütet. „Hier versuchen wir immer auf Stand zu sein, obwohl sich der Preis gerade für Metalle im Moment auf einer Berg- und Talfahrt befindet und somit ständig im Auge behalten werden muss.“ Das Einzugsgebiet ist das gesamte Eichsfeld, aber auch im Bereich Hessen und Niedersachsen sei man auf Wunsch aktiv, wenn es etwas abzuholen gilt.

So kurze Transportwege wie möglich

Partner gibt es im ganzen Eichsfeld. Gemeinsam mit Gastro in Leinefelde zum Beispiel ist im Heiligenstädter Recyclinghof eine Testphase gestartet worden, die Menüschalen aus Kunststoff nicht nur fachgerecht zu recyceln, sondern auch zu tüfteln, wie aus einer Menüschale wieder eine Menüschale wird. Das findet in Zusammenarbeit mit der Firma Innovaplast statt, die hier als Partner im Bereich von Kunststoffrecycling diese Testphase von Anfang an mit unterstützt und begleitet. „Wir müssen Ressourcen schonen. Der Klimawandel macht auch vor uns nicht halt“, ist Tobias Gassmann überzeugt. „Wir versuchen auch die Transportwege so gering wie möglich zu halten.“

Er habe die Erfahrung gemacht, dass sich nicht nur die jungen Leute Gedanken um die Umwelt und den Klimawandel machen, auch ältere Generationen seien umweltbewusster geworden. Mittlerweile will die breit gefächerte Masse wissen, was mit Resten passiert und was aus ihnen wird, sei es nun zum Beispiel Verpackung oder alte Fernsehgeräte. „Gerade bei Elektrogeräten ist es schwierig geworden. Da wir Elektrogeräte auf unserem Hof nicht annehmen dürfen, empfehlen wir diese bei den Eichsfeldwerken entweder auf der Deponie Beinrode abzugeben oder aber beim Sperrmüll mit anzumelden. Bei uns auf dem Hof kommt es auch gelegentlich zu so genannten Fehlwürfen von Elektrogeräten in den Containern. Diese werden von uns aussortiert, gesammelt und in transportfähigen Einheiten unseren Partnern übergeben, die sich dann um die fachgerechte Zerlegung kümmern“, erzählt Gassmann.

Ein kleiner Bereich des Hofes ist Dingen vorbehalten, die ein Bastler vielleicht noch gebrauchen kann. „Wer will, darf gucken. Wir sind gern bereit zu helfen, wo es geht. Sei es bei einer fehlenden Schraube oder was auch immer.“

Bislang geht der Alltag ohne Kurzarbeit weiter

Doch einfach war das erste Jahr nicht. Drei Monate nach dem Start kam Corona, was das frisch gestartete Unternehmen vor neue Herausforderungen stellte. „Was passiert, wie weit sind wir betroffen, wie schützen wir Kunden, aber auch Mitarbeiter und uns? Das waren nur einige Fragen, die uns beschäftigten. Somit wurden auch bei uns sämtliche Schutzmaßnahmen getroffen. Von der Bereitstellung von Desinfektionsmittelspendern für Belegschaft und Kunden, Trennwände aus Plexiglas, Abstand und überschlagene Pausen, nur um einige Maßnahmen zu nennen“, sagt Wedekind.

Bisher habe man Corona nicht in den Ausmaßen wie in anderen Industriezweigen oder Dienstleistungsunternehmen gespürt, man konnte also ohne Kurzarbeit weiterarbeiten. „Aber wir haben deutlich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. So blieben Unternehmen weg, die fast täglich bei uns waren. Auch treue Privatkunden kamen nicht mehr so regelmäßig.“ Selbst der 15. Firmengeburtstag in Dingelstädt musste auf ein kleines Fest reduziert werden. „Nun warten auch wir auf das, was da noch kommt. Sind aber gut vorbereitet. Wir hoffen natürlich, dass es bald wieder einen normalen Alltag neben Corona gibt. Bis dahin wünschen wir allen Kunden und unseren Mitarbeitern, dass sie gesund bleiben.“