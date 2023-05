Mit gefälschtem Führerschein durch Heiligenstadt

Heiligenstadt. Ein SUV-Fahrer zeigt bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle einen österreichischen Führerschein. Der allerdings erweist sich als unecht. Und dazu vier weitere Polizeinachrichten aus dem Eichsfeld.

Ein Mann ist mit einem gefälschten Führerschein im Eichsfeld unterwegs gewesen und erwischt worden. Am Sonntagmorgen, gegen 5.10 Uhr, geriet er am Steuer eines schwarzen SUV in Heiligenstadt in der Wilhelmstraße in eine Kontrolle. Dem Fahrer droht laut Polizei nicht nur Ärger wegen der manipulierten Dokumente, er sei außerdem angetrunken gefahren. Ein erster Test habe 1,12 Promille ergeben. Dem Mann sei die Weiterfahrt untersagt und die Papiere seien einbehalten worden.

Ein totes Reh und erheblicher Blechschaden

Unweit von Hohengandern sind ein Auto und ein Reh zusammengestoßen. Das Tier wurde dabei getötet. Wie die Polizei meldete, war der Geländewagen vom Typ Grand Jeep Cherokee am Sonntag, gegen 0.50 Uhr, auf der Bundesstraße 80 von der Landesgrenze in Richtung Hohengandern unterwegs, als das Reh unvermutet auf die Fahrbahn trat. Den Schaden am Auto beziffert die Eichsfelder Polizei auf ungefähr 5000 Euro.

Anhängerkupplung trifft Scheibe des Wartehäuschens

Am Bahnhof in Dingelstädt ist dem Fahrer eines Mercedes Vito ein Missgeschick passiert. Beim Rückwärtsausparken stieß er mit der Anhängerkupplung gegen die Glasscheibe eines Buswartehäuschens. Dabei sei das Glas ramponiert worden, so die Polizei. Der Schaden werde auf 1000 Euro geschätzt. Der Unfall habe sich am Sonntag, gegen 16.20 Uhr, ereignet.

Wildunfall auf Landstraße bei Kalteneber

Auf der Landesstraße von Kalteneber in Richtung Heiligenstadt ist am Pfingstsonntag, gegen 23.15 Uhr, ein Wildunfall passiert. Nach Auskunft der Polizei überquerte ein Reh, etwa am Kilometer 1, die Piste und sei von einem fahrenden VW erfasst worden. Das Reh sei wegen seiner dabei erlittenen Verletzungen an der Unfallstelle verendet. Am Auto seien Schäden von rund 500 Euro zu verzeichnen.

Unfallverursacher in Dingelstädt nimmt Reißaus

Am Pfingstsonntag, in der Zeit vom 8.45 bis 9.45 Uhr, ist in der Musserstraße in Dingelstädt ein geparkter Pkw der Marke Hyundai durch ein unbekanntes Fahrzeug an beschädigt worden. Wie die Polizei meldete, gibt es an dem Hyundai Schäden an der linken Seite. Der Verursacher habe die Unfallstelle verlassen, ohne seinen Pflichten nachzukommen.