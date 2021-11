Nachhaltigkeit: Mit dem E-Bus in Thüringen in die Zukunft

Erfurt/Eichsfeld. Jeder Beitrag zählt: Erdgasbus, Elektrobus – nachhaltige Antriebe sind bei Thüringer Verkehrsbetrieben längst Alltag. Wie so oft gibt es Regionen, die Vorreiter sind.

Im Juni 2001 verkehrt in Thüringen einer der ersten Rufbusse. Zwischen Dingelstädt und dem Bahnhof Silberhausen fährt fortan ein kleiner Bus, wenn der vorher bestellt wurde. Denn: Zwischen dem Halt für die Züge des Regionalverkehrs und dem Busbahnhof mit Anschluss an den Busverkehr im Landkreis liegen etwa drei Kilometer. Das erschwert die Erreichbarkeit für Reisende in beide Richtungen. Ein Problem, das mit dem Rufbus gelöst werden soll.

20 Jahre später sind aus den ersten Rufbus-Kilometern hunderttausende im Jahr geworden. „Wir sind Vorreiter in Thüringen“, sagt Ulrich Gabel, Geschäftsführer der „Eichsfeldwerke“, die den Öffentlichen-Personennahverkehr für den Landkreis besorgen, nicht ohne Stolz. Denn er weiß: Mit dem bedarfsgesteuerten Verkehr sorgt sein Unternehmen dafür, dass viel CO2 eingespart wird. Nach Angaben des Unternehmens allein 259 Tonnen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Die Rechnung geht so: 691.000 Kilometer werden im Fahrplan des Landkreises Eichsfeld über die Rufbusse abgedeckt – hier fährt als nur, wer vom Fahrgast gerufen wird. Etwa 134.000 Kilometer wurden im vergangenen Jahr in Anspruch genommen; das sind coronabedingt weniger, als in den Vorjahren.

Im Thüringer Umweltministerium in Erfurt gehört das kommunale Unternehmen seit Jahren zu den ersten, die genannt werden, wenn man nach Vorreitern in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Personennahverkehr fragt. Auch diesmal ist das so. Ein Sprecher des von Anja Siegesmund (Grüne) geführten Hauses nennt die Anschaffung sogenannter Midi-Busse für den Stadtbusverkehr in Heiligenstadt. Die „Stromer“ sollen die mit Gas betriebenen Busse ersetzen.

1995 fuhr der erste Erdgas-Bus im Stadtverkehr in Gotha

Kommunale Busunternehmen setzen in Thüringen aber auch schon mehr als ein Vierteljahrhundert auf Erdgasbusse. Ein Blick in die Historie zeigt: 1995 fuhr der erste so angetriebene Bus im Stadtverkehr in Gotha und kurz danach rollten weitere in den Landkreisen Unstrut-Hainich und Kyffhäuser. Seit fünf Jahren verkehren wiederum thüringenweit Elektrobusse. Vorreiter ist die Stadt Bad Langensalza. Mittlerweile kann der Landkreis Nordhausen auf die größte E-Busflotte des Landes verweisen. Sechs dieser Fahrzeuge sind hier in Betrieb. Jena steht dem Landkreis aber bald kaum noch nach. Zu den bisher drei Elektrobussen sollen noch zwei weitere hinzukommen. Im Umweltministerium heißt es, dass Jena sogar die Umstellung seiner kompletten Busflotte auf alternative Antriebe anstrebe. Für das Umweltministerium sind die insgesamt 24 Elektrobusse in Thüringen auch der sichtbarste Erfolg der Nachhaltigkeitspolitik der rot-rot-grünen Regierung.

Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) verweist mit Blick auf den Nachhaltigkeitsnutzen für die Bürgerinnen und Bürger darauf, dass insbesondere die Umwelt gewinne, wenn die Menschen im Land Busse und Bahnen nutzen und dadurch klimaschädliche Emissionen reduziert werden können. „Thüringen wird für jede und jeden Einzelnen lebenswerter, wenn Verkehrsemissionen zurückgehen“, sagt sie auf Anfrage dieser Zeitung. Deshalb soll auch in den nächsten Jahren weiter in nachhaltigen ÖPNV investiert werden. Das Umweltministerium fördert die Entwicklung praxisnaher Anwendung von alternativen Mobilitätskonzepten und die Marktentwicklung bei der Elektromobilität, im Infrastrukturministerium laufen die Fäden für die Unterstützung der Kommunen bei der Beschaffung von „sauberen“ Fahrzeugen zusammen.

Strom für Elektrobusse wird selbst produziert

Ein Blick zurück in den Landkreis Eichsfeld zeigt, was in einem kommunalen Unternehmensverbund bei der Elektromobilität möglich ist. Denn der Strom für die Elektrobusse kommt dort nicht „nur“ aus der Ladesäule – er wird von einer Tochterfirma der „Eichsfeldwerke“ selbst produziert. Die Rechnung des Unternehmens sieht dann so aus: Der Energiebedarf für ein Jahr Stadtbusverkehr in der Kreisstadt Heiligenstadt wird gedeckt, wenn die zwei firmeneigenen Windräder zwölf Stunden unter Volllast laufen.