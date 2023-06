Naturschutz ganz praktischer Art in einem Eichsfelder Dorf

Niederorschel. 111 Kinder und Erwachsene der Niederorscheler Grundschule zählen eifrig bei der „Stunde der Gartenvögel“ mit. Und sie kommen in den Genuss einer besonderen Beobachtung.

Die „Stunde der Gartenvögel“ ist eine Vogelzählung, die vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) veranstaltet wird. Bei dieser Aktion sind Beobachter aufgerufen, eine Stunde lang Vögel in ihrem Garten oder in einem anderen Beobachtungsgebiet zu zählen und die Ergebnisse dem Nabu zu melden. Die Aktion, so Stefanie Müller, Lehrerin an der Grundschule in Niederorschel und verantwortlich für schulische Nachhaltigkeitsprojekte, diene dazu, Daten über die Häufigkeit und Verbreitung von Vögeln zu sammeln. Mit den gewonnenen Informationen könne der Naturschutzbund dann Veränderungen im Vogelbestand über die Zeit hinweg beobachten und Rückschlüsse auf den Zustand der Vogelwelt ziehen.

„Die Aktion ist eine Möglichkeit für Menschen, sich aktiv am Naturschutz zu beteiligen und mehr über die Vögel in ihrer Umgebung zu erfahren. Jeder kann mitmachen, unabhängig von seinem Wissen über die Tiere“, sagt Müller. Der Nabu stellt seinerseits auf seiner Website Informationen bereit, um Teilnehmer bei der Bestimmung der beobachteten Vögel zu unterstützen. „Die Daten, die im Rahmen der ‚Stunde der Gartenvögel‘ gesammelt werden, sind wertvoll für den Naturschutz und tragen dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung von Gärten als Lebensraum für Vögel zu schärfen“, meint die Lehrerin. In diesem Jahr beteiligten sich die Schüler der Niederorscheler Grundschule ebenfalls wieder an der Vogelzählung im Mai. Insgesamt 111 Kinder und Erwachsene der Schule haben gezählt und den Naturschutzbund Obereichsfeld, der seinen Sitz in Reifenstein hat, unterstützt. Katrin Lehmann von der Naturschutzjugend, die erfolgreich die wöchentliche Umwelt-AG leitet, freute sich, als sie die Zählbögen entgegennehmen konnte.

„In den Tagen vor und nach der Vogelzählung konnten wir in unserem Innenhof beobachten, wie ein Amselpärchen ihre Jungen aufzieht. Das war eine wundervolle Überraschung, die zeitlich perfekt gepasst hat“, erzählt Stefanie Müller und ergänzt: „Seit 2020 arbeiten wir gemeinsam aktiv daran, unser Schulgelände ökologisch nachhaltiger zu gestalten. Um so mehr sind wir nun erfreut, dass neben einer Tauben- auch eine Amselfamilie auf unseren Innenhof gezogen ist. Die Amseln haben ihr Nest in einem unserer Hochbeete in einen alten Eimer gebaut und sind so perfekt vor Regen oder Feinden geschützt. Nun müssen wir mit der Bepflanzung noch warten, bis die Jungen ihr Nest verlassen haben. Doch für diese tollen Beobachtungsmomente tun wir das gern.“