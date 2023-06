Radfahrer nach Unfall in Heiligenstadt schwer verletzt

Heiligenstadt. Ein Radfahrer stieß mit einem Pkw zusammen. In der Folge stürzte er und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Radfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Heiligenstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wollte der Radfahrer in der Grünewaldstraße an einem Auto vorbeigefahren, das verkehrsbedingt halten musste, und kollidierte in der Folge mit diesem. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Klinikum gebracht.