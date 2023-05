Unbekannte schänden in Leinefelde eine Grabstätte

Leinefelde. In Leinefelde schraubten Unbekannte eine Figur von einem Grabstein. Die Eichsfelder Polizei sucht Zeugen der Tat.

V on einem Grab auf dem Friedhof in Leinefelde sind wesentliche Teile des Steinschmuckes entwendet worden. Es handelt sich laut Polizei um zwei Figuren aus Messing, die einen Mann und eine Frau darstellen, die sich eine Hand reichen. Die Figuren waren mit dem Grabstein verschraubt. Sie messen 16 mal 25 Zentimeter. Am 7. April, 15 Uhr, sei der Stein noch intakt gesehen worden. Am 3. Mai, 14.30 Uhr, sei die Beschädigung festgestellt worden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen oder Hinweise unter Telefon: 03631/960 und veröffentlichte am Mittwoch einen Aufruf.