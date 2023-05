Vandalen verhindern Öffnung von Waldbad im Eichsfeld

Hundeshagen. Das Waldbad in Hundeshagen sollte zum Kindertag geöffnet werden. Doch mit ihren Hinterlassenschaften sorgen Unbekannte dafür, dass der Saisonstart um eine Woche verschoben werden muss.

Der Sonnenschein und die Temperaturen laden zu einem Freibadbesuch ein. Einige der Bäder haben im Eichsfeld bereits geöffnet. In Hundeshagen sollte das Waldbad am Donnerstag, 1. Juni, in die Saison starten. Daraus wird nun nichts, zumindest nicht zum angestrebten Termin. Denn Unbekannte sorgten mit ihren Hinterlassenschaften dafür, dass die Stadt Leinefelde-Worbis die Eröffnung verschieben muss.

Die Unbekannten verteilten Flaschen auf der Liegewiese und im Becken. Zum Teil wurden diese Flaschen zerschlagen, so dass in mühseliger Arbeit die Scherben eingesammelt werden müssen. Gern hätte man den Mädchen und Jungen am Kindertag die Möglichkeit gegeben, erstmals in diesem Jahr in Hundeshagen im kühlen Nass Spaß zu haben, aber die Sicherheit geht vor.

Immer wieder ist das Freibad Hundeshagen Ziel von Vandalen. Diesmal hinterließen sie gefährliche Glasscherben nicht nur im Schwimmbecken. Diese Sektflasche ist zum Glück ganz geblieben. Foto: Simone Haase / Stadt Leinefelde-Worbis

Trostgeschenk für Mädchen und Jungen vorgesehen

Für den neuen Eröffnungstag gibt es ein verspätetes Geschenk für die Kinder, heißt es aus der Stadtverwaltung von Leinefelde-Worbis. „Als kleines Trostpflaster erhalten alle kleinen Gäste an diesem Tag freien Eintritt.“ Am Donnerstag, 8. Juni, soll das Waldbad nun in die Saison starten. Das Team der Sport- und Freizeit GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadt, die im Auftrag der Stadt unter anderem das Waldbad betreibt, bittet um Verständnis.

Erst Ende April hatten die Mitarbeiter der GmbH das Bad aus dem Winterschlaf geholt. Vandalismusschäden aus der Vergangenheit mussten beseitigt werden. Unbekannte hatten das Eingangsgebäude mit rohen Eiern beworfen. Das Becken wurde gesäubert und notwendige Reparaturen vorgenommen. Nun müssen die Mitarbeiter erneut ausrücken, um die Außenanlagen nach Glasscherben abzusuchen und diese Gefahrenquelle aus dem Becken fischen.