Zeuge einer Unfallflucht in Leinefelde informiert die Polizei – 48-Jähriger Unfallverursacher hat keinen Führerschein mehr

Leinefelde. Durch die Hinweise eines Zeugens in Leinefelde kann die Polizei einen flüchtigen Unfallverursacher ermitteln. Der war ohne Führerschein unterwegs, den er wegen ähnlicher Delikte bereits abgeben musste.

Ein 48-jährige Fahrer eines Ford Fusion versuchte am Freitag, 9. Juni, gegen 14.20 Uhr in Leinefelde auf dem Parkplatz des Elektronikmarktes in der Leinefelder Lutherstraße einzuparken. Dabei beschädigte der Fahrer einen geparkten Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, heißt es im Polizeibericht. Ein Bürger beobachtete den ganzen Vorgang und informierte die Polizei.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurde der Fahrer des flüchtigen Fahrzeuges später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Hinzukommt das der 48-Jährige nicht mehr im Besitz eines Führerscheins war, da er ihn wegen gleich gelagerter Delikte bereits abgeben musste.

Beim Unfallverursacher wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt, um den Blutalkoholwert zum Unfallzeitpunkt ermitteln zu können. Zudem wurde eine entsprechende Anzeige ausgefertigt. Das Fahrzeug wurde durch die Eichsfelder Polizei sichergestellt. Bei diesem werde nach Abschluss des Strafverfahrens eine Verwertung angestrebt, um die Begehung weiterer Delikte des unbelehrbaren Bürgers zu verhindern. Der durch den Unfall entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden.